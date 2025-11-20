網傳「放置炸彈」恐嚇文！國教署：接獲雙北9高中通報

教育部國教署證實，今天上午接獲雙北9所高中通報被恐嚇校園放置炸彈，已通知教育局加強校園安全維護。（本報資料照）

有不明人士寄在網路上發文，揚言要在台北市國小、國中、高中等校園內放置炸彈。教育部國教署表示，今天6時許接獲教育部轉知警政署雲端治安管制系統通報，台北市及新北市計有9所高級中等學校相關訊息，已通知學校請求轄區警察單位即時協處，並進行校安通報，已函請雙北教育局加強校園安全維護。

針對接獲校園放置炸彈恐嚇，國教署說明，接獲相關知訊後，已通知學校請求轄區警察單位即時協處並進行校安通報。同時，已函請台北市政府教育局及新北市政府教育局持續加強校園安全防護工作，增加巡查校園頻率、時段及動線、留意可疑人士等措施，以維校園安全。

國教署表示，為維護師生校園安全，將持續督導相關地方政府及學校與警政單位保持校安聯繫合作機制，並依「強化校園安全防護機制實施計畫」落實校園安全各項工作，共同維護校園整體安全。亦請運用各種多元管道方式，加強向師生及家長宣導相關安全防護意識，以提升學生自我防護知能。

