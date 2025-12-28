網傳「政府春節發1.2萬禮金？」 事實查核中心曝真相！

網傳影片「2026春節發放長者12000元禮金」？經事實查核中心查證後為錯誤訊息。（示意圖／本報資料照片）

近期網路流傳一部「AI生成畫面」的影片，宣稱政府將在2026年春節發給65歲以上長者「綜合生活補助」，總金額達12000元，引發議論。不過，經過台灣事實查核中心查證後，確定為「錯誤訊息」，各地並無網傳補助！

近期社群平台流傳影片，宣稱政府針對65歲以上長者，將在2026年春節發放「長者綜合生活補助」，包含春節慰問金、年度物價聯動補助、冬季補助等三項津貼，總金額達12000元。網傳影片有多種版本，但內容高度雷同，近期同時在多個YT頻道流傳。

對此，事實查核中心表示，網傳「2026年春節長者綜合生活補助」並不存在，且影片為AI生成的虛構內容，因此為「錯誤」訊息。經查第一，不論中央政府或地方政府，均無公告「2026年春節長者綜合生活補助」。查核記者向多個地方政府查證，也稱沒有網傳補助金，可確認為錯誤訊息。

事實查核中心指出第二，部分地方政府有行之有年的春節禮金，但額度與發放對象不盡相同，並無統一規範，民眾若有需求，應該向當地社會局洽詢，不要聽信網路假訊息。例如台北市春節禮金是針對低收入戶，金額1000至2000元不等。苗栗縣則是針對年滿65歲長者，以及年滿55歲原住民，且須設籍1年，發放金額為1000元；第三，網傳影片來自YT頻道，是AI生成影像，內容已證實為虛構，並非可信度高的消息來源。

