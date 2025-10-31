網傳「救災便當花費近億」？ 花蓮縣府駁斥不實將蒐證依法查處 161

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍洪災進入重建階段，花蓮縣議員胡仁順昨貼出一張第一、第二預備金動支表，並質疑「花蓮縣府救災便當花了近億元？」引發討論。對此花蓮縣府今（31）日嚴正澄清，針對網傳「縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去」一事，花蓮縣政府嚴正駁斥，該說法與事實全不相符，縣府將蒐集相關證據，依法查處。對此，胡仁順回應，「不用去告誰，要告來告我。」

花蓮縣政府表示，有關採購金額係屬「開口契約」，並非實際花費，開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。

花蓮縣府指出，救災期間每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3000個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。

針對外界傳言，花蓮縣府再次澄清，從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事，縣府與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線。

花蓮縣政府呼籲外界理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽、打擊第一線救災同仁士氣。

花蓮縣府強調，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。

照片來源：花蓮縣府

