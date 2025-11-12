網傳「日本48小時驅逐非法中國移民」！他還原真相：攏係假

日本經濟安保大臣小野田紀美日前發表言論遭網友造假。圖／翻攝自Threads

日本經濟安保大臣小野田紀美日前發表演說，隨即網友在社群發布影片，指出日本將於「48小時驅逐非法滯留中國人，沒收3000億資產」，引起網友大量轉發及討論聲浪；不過網友發現，此番言論僅出現於社群平台Threads上，日本媒體、X均無相關消息，實際查詢演說片段，才發現是假訊息。

一名網友在社群發布貼文，指出日本經濟安保大臣小野田紀美宣布日本將於48小時內驅逐4.2萬名中國人士，沒收3000億日圓資產，在日居住超過10年的中國公民也會受到調查」；貼文一出，網友紛紛轉發，稱「我覺得這是好的政策」、「台日友好，日本加油！」、「小野田紀美太酷了」。

一名網友在社群發布日本經濟安保大臣小野田紀美稱「日本48小時驅逐非法中國移民」消息。圖／翻攝自Threads

不過網友發現，此番言論僅出現於社群平台Threads上，日本媒體、X並無報導此事，且實際查詢小野田紀美演說片段，並無宣布此項政策，質疑「是我丟錯關鍵字了嗎？而且日本政府幾乎不會使用沒收這種命令才對。」

一名網友就將小野田紀美原發表片段翻譯成中文，指出「理解公眾對外國人在日本取得土地所有權存在諸多擔憂，包括國家安全和房產價格走勢等問題」，為掌握實際情況，「政府正在考慮透過相關措施識別土地所有者國籍」進一步探索土地獲得的規則；呼籲該訊息目前為止未被官方媒體報導，不要再繼續轉發未被證實的訊息，引起關注。



