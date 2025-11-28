網傳「最新AI騙貸」是查無此事且手法過於誇大的假防詐提醒

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「最新AI騙貸，視訊幫忙唸卡號數字會被偽冒身分，背上鉅額貸款」？

大家應小心防詐，但台灣並無網傳案例，傳言手法過於誇大

發佈：2025-11-28

更新：2025-11-28

報告編號：3922

查核記者：伍斯帖

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-11-28

報告編號：3922

記者：伍斯帖、責任編輯：陳偉婷

近期網路流傳影片，宣稱出現新型AI詐騙手法，民眾對著手機視訊通話說出4-6個數字，就會被偷臉，破解身分證、手機號碼、銀行卡號等個資，進而冒充身分在網路高額借貸。經查，傳言宣稱手法過於誇大，台灣並無此類案件。



一、刑事局指出，台灣未曾接獲傳言所稱的案件手法。資安專家指出此手法過度誇大，單憑說出幾個數字無法輕易破解身分證字號、手機密碼個資成功詐貸。



二、中國社群平台近期出現大量「AI 騙貸」短影音，但均未提供真實資訊來源；中國媒體採訪上海警方，也表示並無類似案例發生。



中國確實曾有利用AI換臉犯罪的案件，但相關真實案件與網傳「請路人念數字即遭詐貸」的情節不符。



AI詐騙可能成未來趨勢，民眾應及早認識、提防；但傳言手法過於誇大、台灣並無此類案例，假防詐提醒可能誤導民眾，也麻痺警覺心。因此為易生誤解訊息。

背景

近期網路流傳影片，宣稱出現新型AI詐騙手法，詐騙者假借需要協助，要求民眾對著手機鏡頭讀出4到6個數字，藉此取得臉部資訊並生成AI影像，破解銀行帳戶、身分證、手機號碼等個資。之後再以木馬程式攔截簡訊驗證碼，冒充身分在網貸平台瘋狂借款，使民眾背下巨額債務。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片說法是真的嗎？

台灣未接獲相關報案

（一）刑事局表示，台灣目前並未接獲相關報案。

若單就視訊通話取得AI深偽影像部分，現有技術是有辦法達成，不過影片後續提到利用深偽影像破解身分證字號、手機號碼，冒充身分進行網貸，則並非如傳言宣稱那麼輕易做到。

基本上陌生人在路上要求念數字這樣的行為不太合常例，一般民眾多半不會配合。不過還是要提醒民眾，不要隨意提供個資，也避免與陌生人進行視訊通話。

（二）資安專家劉彥伯指出，傳言過於誇大，讀4到6個數字就能破解個資進而騙貸的手法可能性很低。

相似內容在中國影音平台熱傳，當地媒體指出詐騙手法可能性很低

查核中心觀察到，自11月起中國社群出現大量「AI騙貸」題材的短影音，主題多是以自身經驗或情境劇角度出發，呼籲民眾不要落入AI網貸陷阱。不過這些影片均無揭露事發時間、真實地點及其他可信的資訊來源。

以關鍵字檢索中國媒體報導，查找到新民晚報11月26日報導有就此議題向上海警方與資安專家求證。警方表示上海目前並無相關案例、僅憑「讀數字即網貸」的可能性極低。該報導也指出，在中國AI換臉技術確實已經被不法人士運用犯罪。根據近期南京市玄武區人民法院審理一起AI換臉詐騙案，嫌犯利用非法取得的195萬筆個資與AI軟體成功登入23名被害人的金融支付帳戶，並非法更改5人的支付密碼與綁定手機號碼，冒用了1人的支付帳號購買兩部手機，共15996元。