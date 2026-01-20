網傳「杜拜5萬架無人機秀」影片為AI生成的虛構影像

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「杜拜的5萬架無人機秀，正式進入金氏世界紀錄」？

這是AI生成的虛構影片

發佈：2026-01-20

更新：2026-01-20

報告編號：3987

查核記者：曾慧雯、吳冠廷（實習記者）

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-20

報告編號：3987

記者：曾慧雯、吳冠廷（實習記者）；責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳一段「杜拜5萬架無人機秀」影片，並聲稱已列入金氏世界紀錄；經查證，網傳影片為AI生成，並非實際發生事件，也與目前的金氏世界紀錄不符。



一、網傳影片在YouTube已被平台標註為「變造或合成內容」，說明欄也聲明為AI製作的概念影像，並非金氏世界紀錄挑戰。



若以肉眼觀察也可發現，網傳影片中群眾動作高度重複、制式化，符合AI生成影像特徵。



二、杜拜跨年晚會僅有煙火與雷射燈光秀，並未進行無人機表演；阿布達比雖有無人機演出，但未創下世界紀錄。



三、目前「世界上單台電腦控制最多無人機同時升空」的金氏世界紀錄於2025年在中國湖南省瀏陽市創下，當時共有1萬5947架無人機同時升空。



網傳影片為AI生成的虛構影像，因此，為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

近日社群平台流傳一段影片，聲稱在杜拜哈里發塔前有5萬架無人機表演聲光秀，且已列入金氏世界紀錄。該影片觀看次數已經突破百萬。

廣告 廣告

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是真的嗎？

網傳影片為AI生成

網傳影片在YouTube已有超過百萬次觀看，並在社群平台廣傳。查核中心檢視原始影片，可看見YouTube平台已有標註此影片為「變造或合成的內容、聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」，影片說明欄也有聲明，這是借助AI與電腦合成工具所製作的影片，影片呈現的無人機飛行表演僅為未來概念設計，並非真實的金氏世界紀錄挑戰。

以肉眼也可明顯觀察到，影片中觀看無人機表演的群眾，其振臂歡呼與持手機拍攝動作均高度重複且制式化，十分不自然。

另外，查核中心進一步檢視發布網傳影片的YouTube用戶，可發現該用戶在4週內上傳13段影片，主題包括聖誕遊行、聖誕燈光秀，以及宣稱在巴黎、東京、里約熱內盧、紐約等地舉行的大規模無人機表演。在網傳影片獲得124萬次觀看後，該用戶再度上傳一支新影片，聲稱為杜拜無人機表演的第二部分畫面。

杜拜跨年沒有無人機表演

根據阿拉伯聯合大公國媒體《國家報》、《海灣時報》的報導，杜拜哈里發塔是用煙火與雷射燈光秀來慶祝從2025年跨入2026年，並未有無人機表演；跨年有無人機表演的地點為阿布達比，當天共出動6500架無人機、進行20分鐘演出，但無人機數量並未打破金氏世界紀錄。

目前金氏世界紀錄同時飛行的無人機數量僅 15,947 架

根據金氏世界紀錄官網，截至2026年1月20日發布本篇查核報告為止，「世界上單台電腦控制最多無人機同時升空」的紀錄是在2025年10月17日，由中國湖南省瀏陽市煙火協會及多家科技公司共同創下，當時共有1萬5947架無人機同時升空。

電腦模擬的煙火及無人機影片經常被當真

查核中心過去曾查證過多段以電腦模擬或AR方式製作的煙火、無人機表演影片，例如「龍年新加坡無人機表演實為動畫模擬」、「日本富士山球型煙火為電腦動畫模擬」、「北京煙火秀為AR特效製作」等，由於失去脈絡，經常在社群平台上被當成真實影片流傳，若未進一步查證，很有可能會信以為真。