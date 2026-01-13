網傳「楊振寧遺孀翁帆發表物理學論文」文章為虛構故事

Taiwan FactCheck Center

網傳「楊振寧遺孀翁帆新消息傳來，以第一作者發表物理學論文」？

網傳文章為虛構不實的故事，查無任何翁帆為物理學者之證據。

近期網路流傳文章聲稱諾貝爾獎得主、知名物理學家楊振寧遺孀翁帆繼承其研究，成為物理學界新星；經查證，網傳文章諸多細節均查無實證，應為虛構不實的內容。



一、傳言稱翁帆於國際頂尖期刊《物理評論快報（Physical Review Letters）》發表物理學論文。查核中心在該期刊官網搜尋作者「Fan Weng」，但未查找到任何相關論文。



二、網傳翁帆在清華大學高等研究院對院士發表物理學研究演講。查核中心以關鍵字搜尋卻未有相關報導，僅查到2025年12月10日北京清華大學舉辦楊振寧追思會，翁帆出席並追憶楊振寧往事。



三、根據媒體報導可知，翁帆研究領域為西方建築史與現代建築理論，並非物理學。



因此，傳言為虛構不實的「錯誤」訊息。

背景

諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧於2025年10月18日在中國北京逝世，享年103歲。同年11月起，中文社群平台開始流傳一篇名為「翁帆新消息傳來」的文章，敘述楊振寧遺孀翁帆繼承了楊振寧的學術研究，不但論文刊登於《物理評論快報》，還在清華大學高等研究院以《量子引力理論與宇宙學新探》為題，對院士們發表演講等。

查核

查核點：傳言是真的嗎？

網傳文章內容為虛構故事

（一）傳言稱已故物理學家楊振寧遺孀翁帆的物理學論文刊登於《物理評論快報（Physical Review Letters）》。查核中心在該期刊官網搜尋名為「Fan Weng」的作者，但並未查找到任何一篇論文。

（二）傳言稱翁帆在清華大學高等研究院發表物理學相關演講。查核中心以「翁帆、清華大學」等關鍵字利用Google、百度搜尋，並未有網傳「翁帆對院士發表物理學研究」一事，但可找到2025年12月10日北京清華大學舉辦楊振寧追思會，翁帆哽咽追憶楊振寧生前往事。

（三）根據中國媒體《大河報》及香港媒體《東網》報導可知，翁帆研究領域是西方建築史與現代建築理論，並非物理學。

前述報導指出，2025年10月底，北京清華大學建築學院聘任翁帆為講師，並開設選修課程「近代建築田野調查」，引發輿論熱議翁帆是否具有任教清華大學的資格。

此外，翁帆也是清華高等研究院的助理研究員，負責整理楊振寧2000至2022年之間的手稿、郵件、批註等資料，並編纂《晨曦集》續編及楊振寧學術全集。

綜合以上，並未有任何證據顯示翁帆為物理學者，網傳文章應為虛構杜撰故事，與真實情況不符。