網傳「機車後座抱緊緊」會被罰！警察揭真相：機車載人３行為開罰600元

機車作為台灣最普遍的交通工具，幾乎家家戶戶都擁有一台，但最近網路上瘋傳一則消息，聲稱「機車後座環抱」竟然會觸法，甚至指出台北市交通大隊在去年上半年就開出187件相關罰單。這項傳言引發許多機車族的恐慌，擔心日常的乘坐習慣可能違法。對此，事實查核中心「MyGoPen 麥擱騙」稱清，這項資訊完全是虛構的內容，現行法規並未禁止後座乘客環抱駕駛。

機車後座環抱會被罰是假消息

事實查核中心「MyGoPen麥擱騙」表示，網路上流傳的「後座抱緊緊竟是違規行為」訊息純屬虛構。該則謠言宣稱台北市交通大隊在2024年１月到６月期間開出187件「後座乘客違規乘坐」罰單，並指環抱坐姿會觸法。但經查證發現，這則消息來自內容農場網站，台北市政府警察局交通警察大隊也澄清從未發布過相關數據。

機車載人規定

依據《道路交通安全規則》第88條，機車乘載規範有明確規定，機車載人注意事項包括：

１. 小型輕型機車完全禁止載人。

２. 重型及普通輕型機車只能載１人。

３. 重型及普通輕型機車的後座乘客禁止側坐。

４. 駕駛及乘客都必須依規定配戴安全帽。

機車載人違規行為罰款

台中市交通警察大隊也明確指出，並無禁止後座乘客環抱駕駛之規定，只要正常乘坐、坐姿穩妥，後座乘客不管是「扶著」「抓著安全把手」還是「環抱」都不屬於違規。真正會被開罰的行為包括「側坐」「沒有坐穩」以及「未戴安全帽」等，依據《道路交通管理處罰條例》第31條第５項，這些違規行為將被處以300元至600元罰鍰。

機車載小孩安全原則

針對機車載送兒童的安全問題，台中市交通警察大隊特別提出６項重要原則，提醒家長注意：

１. 不站踏板：機車在加速、煞車或轉彎時，站立的兒童容易搖晃甚至跌倒。

２. 不用背巾：發生事故時，背巾無法固定孩童位置，反而可能造成孩子被拋出車外。

３. 頭戴安全帽：無論路程遠近，都要確保兒童配戴合適的安全帽，並正確扣緊帽帶。

４. 年紀太小不要載：幼童身高不足，無法穩定踩踏板，行駛時的震動對他們也有安全風險。

５. 避免危險的承載方式：絕對不要「三貼」或其他超載行為。

６. 不超車、不搶快：載送兒童時應優先考慮安全，減速慢行、不蛇行、不超車，減少孩子因劇烈晃動而受傷的風險。

▲「機車後座環抱罰錢」是假消息。（圖片來源：台中市警察局交通警察大隊）

MyGoPen麥擱騙

網址：https://www.mygopen.com/2025/11/moto.html

台中市警察局交通警察大隊

網址：https://www.facebook.com/share/p/1BmzDxAo3s/

網址：https://www.police.taichung.gov.tw/traffic/

