網傳「歐盟明年收碳稅 臺灣企業將繳鉅額罰款」 環境部鄭重澄清不實消息

環境部表示近期網傳「2026年起歐盟將徵收碳稅，我國企業每年需繳交鉅額罰款」，該說法完全無根據且明顯與事實不符，為避免社會大眾與產業界恐慌，環境部鄭重澄清如下：

該文章引用李鴻源教授的說法，預估臺灣未來將面臨每年八千億元的罰款，環境部表示此為錯誤訊息。目前國際上並無對他國課徵碳稅費的機制，即使假設該文所提到的碳稅是指歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），依照歐盟CBAM規則，現階段涵蓋產品僅有水泥、鋼鐵、鋁、肥料、氫氣與電力，其於2026年開始實施的繳費機制，也僅要求針對產品直接排放（範疇一）所造成的碳排購買憑證，且歐盟CBAM規則允許抵扣於出口國已繳納的碳定價費用（我國於2025年開徵碳費，可用於扣抵歐盟CBAM憑證）、以及抵扣歐盟排放交易制度（ETS）下尚可獲得的免費配額（依照歐盟現行方案，2026年仍有97.5%的免費配額，要逐步調降到2034年才會完全取消）。此外，在歐盟CBAM的規則中，涉及出口國產品的電力間接排放（範疇二），是無須繳納CBAM憑證的，故該文提及我國因能源結構導致須繳交高額罰款一事，在歐盟CBAM的機制下並不會被收取費用。

環境部強調，文章所提我國將因能源結構導致每年繳交八千億元一事，即便以歐盟 CBAM估算也絕無此事。環境部歡迎各界針對我國能源轉型以及碳定價制度進行交流，但相關數據因基於正確的事實基礎，避免以誇大或不實言論造成社會各界恐慌。