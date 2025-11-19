網傳「水果染色」影片為AI生成畫面

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「你見過這樣的水果嗎、泡了變色」？



這是AI生成影片，台灣也沒有水果染色案例。

發佈：2025-11-19

更新：2025-11-19

報告編號：3904

查核記者：許雲凱、吳冠廷(實習記者)

責任編輯：陳培煌

發佈：2025-11-19

報告編號：3904

記者：許雲凱、吳冠廷(實習記者)、責任編輯：陳培煌

社群網路流傳一段「你見過這樣的水果嗎」影片，內容為蘋果浸泡變紅等水果染色畫面。經查為AI生成影片，並非真實畫面；台灣目前也沒有水果染色案例。



一、網傳影片以AI偵測工具檢測，發現有極高機率為AI生成畫面，並非真實影像。



二、網傳影片有多處不合理現象，例如蘋果在輸送帶上瞬間變綠，工人將水果浸入染料池染色，手部卻沒沾到顏色等，這些均是AI生成畫面的破綻。



三、農產專家表示，類似影片每幾年就會重新流傳，但影片加工過程不是真實場景，台灣也不會用化學藥劑將水果染色，民眾不用過度擔心。



專家建議，消費者可選購有認證標章的農產品，並於食用前以流動清水浸泡15至20分鐘，清除表面的抑菌劑或部分農藥，以確保安全。



四、網傳影片來自中國，雖然是利用AI技術製作，但中國確曾出現水果染色案例，例如2013年發現染色橘子、2016年曾出現染色的紅毛丹。



網傳水果染色影片為AI生成影像，台灣也沒有水果染色案例。因此，為「錯誤」訊息。

背景

近期臉書、Tiktok、YouTube等社群平台均有流傳一段「你見過這樣的水果嗎」影片，內容為蘋果浸泡染料變紅、綠葡萄染成紫葡萄等水果染色畫面，還有多種水果塗抹不明液體，並搭配「泡了變色」、「這到底是什麼液體」等簡體字標題。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是真的嗎？

AI生成的假影片

查核中心使用「Hive moderation」、「was it AI」等線上AI偵測平台檢測網傳影片或擷圖，顯示影片有極高機率為AI生成，並非真實影像。



以AI偵測工具檢視，網傳影片有極高機率為AI生成。

網傳影片還有多處不合理，明顯是AI生成的破綻，包括：

蘋果瞬間變綠：影片00:04–00:06處，在輸送帶上的紅色蘋果，瞬間變成綠色。

手不沾染料：影片00:08–00:11、00:45–00:51、01:23–01:31處，都是工人將水果放進染料池，但只有水果變色，工人手部完全沒沾上顏色。

注水沒有水花：影片00:45–00:51處，畫面中有水龍頭不斷往染料池注水，但注水處完全沒有水花、也沒有形成漣漪。



網傳影片出現多處不合理現象

農產專家：台灣不會用化學藥劑染色水果

屏東科技大學農園生產系教授梁佑慎表示，類似影片每隔幾年就會再度流傳，而影片中呈現的染色加工畫面本身就不符合真實情況，加上採用簡體字標題，可判斷拍攝場景並非台灣。梁佑慎強調，台灣不會以化學藥劑為水果染色，民眾不必過度擔心。

梁佑慎說，部分水果如柑橘，可能採收後會浸泡或噴施一些抑菌劑減少腐損，但會遵守用藥安全施用適當濃度，同時農業部或食藥署也會定期抽檢，確保食安。消費者也可以採買有「3章1Q」標章的農產品，食用前用流動清水浸泡15至20分鐘，把表面的抑菌劑或部分農藥清洗掉，食用更安全。

網傳影片來自中國，中國曾有水果染色案例

網傳影片使用簡體字，旁白也是中國口音，可以判斷描述場景是中國。網傳影片雖然是利用AI技術製作，但中國確曾出現水果染色案例，例如2013年發現染色橘子、2016年有染色的紅毛丹。

而搜索台灣相關新聞，發現曾在2014年有消費者購買蓮霧，用衛生紙擦拭出現紅色，懷疑遭染色。但當時農委會、食藥署都澄清，蓮霧果皮有天然花青素，才在衛生紙留下紅漬，不是染色。