網傳「洋蔥汁塗抹頭皮刺激生髮」非標準療法，偏方恐延誤治療

網傳「洋蔥汁塗抹頭皮，可改善各種類型的掉髮」？

掉髮標準療法不包括洋蔥汁，勿輕信偏方導致病情惡化。

網路流傳「研究發現頭皮塗抹洋蔥汁可促進生髮」、「洋蔥汁可改善各種掉髮」等說法。經查，網傳研究發表於2002年，實驗是針對自癒機率高的圓形禿，並未證實對雄性禿有效；且洋蔥汁等天然偏方並非標準治療方法，可能引發過敏反應。



一、網傳「頭皮塗抹洋蔥汁可促進生髮」說法來自於2002年一篇刊登於《皮膚病學雜誌》的小型研究，發現在頭皮塗抹洋蔥汁6週後，有20例患者（86.9%）出現毛髮再生。



然而，皮膚科醫師表示，此試驗僅追蹤8週、樣本數小、資訊不足，未有後續研究驗證，可信度有限，且研究內容僅針對圓形禿，並未證實對雄性禿有效。



二、皮膚科醫師表示，洋蔥汁、迷迭香精油等天然偏方並非標準治療方式，效果不穩定且難以標準化，且可能會引發過敏反應。



此外，掉髮原因多，圓形禿可能是壓力、免疫系統失調所造成，就算不治療，也有高比例可自然痊癒；但雄性禿則與基因與荷爾蒙相關，若延誤治療將持續惡化。建議民眾若有落髮問題應就醫，避免因偏方延誤正規治療。



因此，目前並無明確證據顯示網傳宣稱的「洋蔥汁」可改善各類型掉髮，傳言為「錯誤」訊息。

背景

近期社群平台流傳訊息稱，皮膚病學期刊發表一項研究，每天兩次把洋蔥汁塗在頭皮上，有86%的人重新長出頭髮。另外，也有傳言聲稱洋蔥汁是預防掉髮的天然妙方，可改善各種類型的掉髮，因為洋蔥內的硫、槲皮素等成分可以促進生髮，添加迷迭香精油、讓洋蔥汁發酵後再塗抹，效果更佳。

查核

查核點：傳言內容是真的嗎？

傳言引述2002年洋蔥汁生髮研究，但缺乏後續有效的報告，可信度不足

查核中心將「hair onion juice research」等關鍵字利用Google搜尋，可查找到2002年有一篇刊登於《皮膚病學雜誌》的論文，研究者使用生洋蔥汁液對圓形禿（alopecia areata）進行臨床試驗；檢視摘要，可確認傳言引述的研究正是此篇論文，2025年也有一篇文獻回顧提及此論文。

2002年這篇論文中的試驗分為洋蔥汁治療組（共23例）與自來水對照組（共15例），結果發現，在頭皮塗抹洋蔥汁6週後，有20例患者（86.9%）出現毛髮再生，且男性顯著高於女性。因此，該論文指出，生洋蔥汁在促進毛髮再生方面優於自來水，可作為圓形禿的有效局部治療方法。

不過，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，目前僅有這篇來自伊拉克的論文進行洋蔥汁對圓形禿的臨床試驗，但論文中可信的臨床資訊不足，且缺乏後續有效的論文報告，可信度並不高。

皮膚科醫師柯博桓也指出，這項研究追蹤了8週，並不清楚長期使用的安全性和治療效果維持情況；他說，根據臨床經驗，許多落髮治療需要長期堅持才能維持效果，一旦停止治療，落髮症狀可能會復發。

此外，柯博桓也提醒應考量治療的標準化程度，因為研究中使用的是新鮮的生洋蔥汁，但不同批次洋蔥的品質及製作方法的差異，都可能影響治療效果的一致性。

洋蔥汁療效未證實，延誤雄性禿治療恐更嚴重

（一）皮膚科醫師簡銘成指出，在輔助或另類療法中，確實可能會討論咖啡因、洋蔥汁的生髮療效，但無論是圓形禿或是雄性禿，在皮膚科標準療法中都不包括洋蔥汁。

他說，傳言提到的洋蔥汁、迷迭香精油等，由於塗抹後不致於危害健康，自己並不會阻止患者嘗試，不過，由於這些偏方效果不彰，之後患者還是會回歸皮膚專科治療。

簡銘成表示，掉髮的原因很多，其中，圓形禿與雄性禿的成因及表現均不同。他說明，圓形禿就是所謂的「鬼剃頭」，患者會出現錢幣狀的局部掉髮，這是因為免疫系統的淋巴球去攻擊毛囊所造成，例如壓力過大免疫失調，就可能會導致圓形禿。

圓形禿的治療方式包括注射或塗抹類固醇藥物、小分子免疫療法等。不過，簡銘成引用統計數據指出，即便未採取任何治療，1年後50%的圓形禿會自行痊癒，2年後痊癒比例更達80%。

至於雄性禿，其外觀則是髮際線後退、頭髮逐漸稀疏。簡銘成說，雄性禿與基因遺傳有關，相關基因有300多組，目前尚未發展出基因療法；雄性禿也跟荷爾蒙有關，是毛囊對雄性荷爾蒙敏感所致。

他表示，雄性禿的治療方法包括口服、外用等藥物，如果患者不治療，掉髮情況100%會惡化，如果雄性禿患者誤信網傳「洋蔥汁可改善各種類型的掉髮」說法，有可能延誤治療時機，導致掉髮越來越嚴重。

（二）柯博桓表示，網傳研究主要是針對輕微的圓禿，但臨床上許多輕微的圓禿都會自癒，因此，也有可能是疾病自己控制的結果；而對大部分的雄性禿來說，洋蔥汁仍未被證實有效。

他也提醒，天然並不意味著絕對安全，洋蔥汁仍可能引起過敏反應，包括接觸性皮膚炎、紅腫、瘙癢等症狀，且洋蔥汁的刺激性氣味也可能影響患者的生活品質。

對於傳言提到洋蔥汁添加迷迭香精油更有效的說法，柯博桓認為精油有助舒緩與放鬆，對於圓形禿患者可能有間接的幫助，但精油並非直接作用於毛囊，不能作為掉髮的有效治療，且對雄性禿更是無實質幫助，建議民眾如有落髮問題，應找皮膚科醫師處理。