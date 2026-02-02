網傳「海鯤號下潛50公尺......，和世界還差得遠」是誤導訊息
網傳圖片「海鯤號下潛50公尺，和世界還差得遠」？
海鯤號首次測試深度並不等於設計潛深，網傳圖片比法誤導
發佈：2026-02-02
更新：2026-02-02
報告編號：4004
特約查核記者：李志德
責任編輯：陳偉婷
發佈：2026-02-02
報告編號：4004
記者：李志德、責任編輯：陳偉婷
由台灣國際造船公司承建的「海鯤號潛艦」，1月29日進行第一次下潛測試。然而有網民在社群發表圖文，指「台灣海鯤號潛艦可下潛50公尺」，並對照日本、韓國及中國同等級潛艦潛深，意指台灣自製潛艦潛深性能遠遠不及他國。但經查核：
一、網傳貼文稱海鯤艦首次潛航測試的深度為50公尺，此一說法目前無公開證據佐證。
網傳貼文及多家媒體報導（報導1、2、3）稱1月29日海鯤艦下潛測試深度為50公尺，是來自受訪者所稱，而非台船或官方數據。
二、根據台船公布的「潛艦測試程序」，潛航測試「分為呼吸管深度測試」，深度為10至20公尺。接下來還有50至100公尺的「淺水深度測試」與100公尺以上的「深水深度測試」兩個階段。
三、專家指出，潛艦測試是由淺到深依序進行，階段性的測試深度不等於設計的最大深度。在世界各國，潛艦的實際最大潛深都是機密。一般柴電潛艦設計的規格，都在300公尺左右。
四、依據海軍造船發展中心主任邵維揚上校曾經發表論文〈合約設計技術風險與對策管理〉、台灣大學工程科學及海洋工程學系名譽教授李雅榮曾經發表「國艦國造之我見」專題演講等內容，或可推測國造潛艦的設計深度約為300公尺，遠遠超過貼文所稱的50公尺。
網傳貼文將外傳的50公尺深度，與其它國家現役潛艦，一般被認定的最大潛深相比較，是錯誤類比。
背景
海鯤號潛艦1月29日進行第一次下潛測試。新聞發布後，有網友在社交媒體上發表圖文，並排列舉「日本蒼龍級潛艦可下潛500公尺」、「韓國孫元一級潛艦可下潛400公尺」、「大陸 039級潛艦可下潛400公尺」，對照「台灣海鯤號潛艦可下潛50公尺」。意指台灣自製潛艦潛深性能遠遠不及日本、韓國及中國同等級軍艦。
查核
查核點一：網傳海鯤號首次測試下潛50公尺，這是確定的嗎？
網傳說法缺乏依據 ，台船未揭露潛航深度
（一）網傳說法缺乏證據，根據台灣國際造船公司發布的新聞，只提到「『海鯤軍艦』今（29）日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。」但並沒有提到下潛測試的深度。
（二）再根據台船發布的科普專文「潛艦測試程序」敘述：潛航測試「分為呼吸管深度測試」，深度為10至20公尺。接下來還有50至100公尺的「淺水深度測試」與100公尺以上的「深水深度測試」兩個階段。因此網傳貼文及多家媒體報導（報導1、2、3）稱1月29日海鯤艦下潛測試深度為50公尺，是來自受訪者所稱，而非台船或官方數據。
查核點二：網傳圖片將海鯤號對比日本、韓國、中國潛艦，有什麼問題嗎？
網傳50公尺「呼吸管深度」不適合與他國潛艦「最大潛深」類比
（一）網傳貼文的表述易引人誤解，誤以為海鯤艦的設計潛深為50公尺，且遠遠不及韓、日及中國潛艦。
曾經在海軍潛艦部隊服役的備役上校王志鵬受訪時表示，在世界各國，潛艦的實際最大潛深都是機密。流傳在外的數據，要不是官方宣稱，或是外界推估的。一般柴電潛艦設計的規格，都在300公尺左右。
（二）台船2026年1月23日發布的新聞稿「潛艦測試程序」中敘述：
為加強出海測試安全管控，在潛航測試時，又可分為呼吸管深度測試、淺水深度測試與深水深度測試等三階段依序進行測試；同時在淺海測試階段和深海測試階段又會逐漸增加測試深度，直到設計最大潛深為止，以逐步測試各項裝備的運作與功能，並確保全艦水密性、平衡性，以及高壓之（液壓）油、（海）水、電、（壓縮空）氣等系統的功能與組合運作。
1月29日海鯤艦的測試，是第一次下潛測試。根據台船的規劃，在「呼吸管深度」之後，接下來還有50至100公尺「淺水深度測試」與100公尺以上的「深水深度測試」等兩個階段，由此可知50公尺並不是海鯤艦的設計的最大深度。
王志鵬說，潛艦測試是由淺到深依序進行，不僅新建艦如此，大修後出廠測試也是如此。階段性的測試深度不等於設計的最大深度。
根據書面資料及專家訪談，可知貼文將外傳的50公尺深度，與其它國家現役潛艦，一般被認定的最大潛深相比較，是錯誤類比。
補充資料
潛艦最大潛深是機密 從公開資料或可推測
考察相關的公開資料，可以推估海鯤艦的最大潛深。
首先，海軍司令部曾經在2014年11月26日舉辦「『潛艦國造』學術（技術與管理）研討會」，會中，時任海軍造船發展中心主任邵維揚上校曾經發表論文〈合約設計技術風險與對策管理〉，論文中將國造潛艦的潛深目標訂在220到300公尺，視壓力殼材質而定。
邵維揚日後擔任海鯤艦計畫的執行長，這篇由他署名發表的論文，應能相當程度反映海鯤艦的設計標準。
其次，台灣大學工程科學及海洋工程學系名譽教授李雅榮曾經發表「國艦國造之我見」專題演講，簡報中提及國科會曾經委他及多校多位教授進行「潛艦關鍵技術之整合研究」的3年計劃。根據李雅榮發表的簡報內容，這項研究計畫是以德國U209-1400的規格為目標，設計潛深為300公尺。
因此，綜合邵維揚、李雅榮兩份研究報告，或可推測國造潛艦的設計深度約為300公尺，也遠遠超過貼文所稱的50公尺。
其他人也在看
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。