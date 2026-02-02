網傳「海鯤號下潛50公尺......，和世界還差得遠」是誤導訊息

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「海鯤號下潛50公尺，和世界還差得遠」？

海鯤號首次測試深度並不等於設計潛深，網傳圖片比法誤導

特約查核記者：李志德

責任編輯：陳偉婷

由台灣國際造船公司承建的「海鯤號潛艦」，1月29日進行第一次下潛測試。然而有網民在社群發表圖文，指「台灣海鯤號潛艦可下潛50公尺」，並對照日本、韓國及中國同等級潛艦潛深，意指台灣自製潛艦潛深性能遠遠不及他國。但經查核：



一、網傳貼文稱海鯤艦首次潛航測試的深度為50公尺，此一說法目前無公開證據佐證。

網傳貼文及多家媒體報導（報導1、2、3）稱1月29日海鯤艦下潛測試深度為50公尺，是來自受訪者所稱，而非台船或官方數據。



二、根據台船公布的「潛艦測試程序」，潛航測試「分為呼吸管深度測試」，深度為10至20公尺。接下來還有50至100公尺的「淺水深度測試」與100公尺以上的「深水深度測試」兩個階段。



三、專家指出，潛艦測試是由淺到深依序進行，階段性的測試深度不等於設計的最大深度。在世界各國，潛艦的實際最大潛深都是機密。一般柴電潛艦設計的規格，都在300公尺左右。



四、依據海軍造船發展中心主任邵維揚上校曾經發表論文〈合約設計技術風險與對策管理〉、台灣大學工程科學及海洋工程學系名譽教授李雅榮曾經發表「國艦國造之我見」專題演講等內容，或可推測國造潛艦的設計深度約為300公尺，遠遠超過貼文所稱的50公尺。



網傳貼文將外傳的50公尺深度，與其它國家現役潛艦，一般被認定的最大潛深相比較，是錯誤類比。

背景

海鯤號潛艦1月29日進行第一次下潛測試。新聞發布後，有網友在社交媒體上發表圖文，並排列舉「日本蒼龍級潛艦可下潛500公尺」、「韓國孫元一級潛艦可下潛400公尺」、「大陸 039級潛艦可下潛400公尺」，對照「台灣海鯤號潛艦可下潛50公尺」。意指台灣自製潛艦潛深性能遠遠不及日本、韓國及中國同等級軍艦。

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳海鯤號首次測試下潛50公尺，這是確定的嗎？

網傳說法缺乏依據 ，台船未揭露潛航深度

（一）網傳說法缺乏證據，根據台灣國際造船公司發布的新聞，只提到「『海鯤軍艦』今（29）日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。」但並沒有提到下潛測試的深度。



（二）再根據台船發布的科普專文「潛艦測試程序」敘述：潛航測試「分為呼吸管深度測試」，深度為10至20公尺。接下來還有50至100公尺的「淺水深度測試」與100公尺以上的「深水深度測試」兩個階段。因此網傳貼文及多家媒體報導（報導1、2、3）稱1月29日海鯤艦下潛測試深度為50公尺，是來自受訪者所稱，而非台船或官方數據。

查核點二：網傳圖片將海鯤號對比日本、韓國、中國潛艦，有什麼問題嗎？

網傳50公尺「呼吸管深度」不適合與他國潛艦「最大潛深」類比

（一）網傳貼文的表述易引人誤解，誤以為海鯤艦的設計潛深為50公尺，且遠遠不及韓、日及中國潛艦。



曾經在海軍潛艦部隊服役的備役上校王志鵬受訪時表示，在世界各國，潛艦的實際最大潛深都是機密。流傳在外的數據，要不是官方宣稱，或是外界推估的。一般柴電潛艦設計的規格，都在300公尺左右。



（二）台船2026年1月23日發布的新聞稿「潛艦測試程序」中敘述：



為加強出海測試安全管控，在潛航測試時，又可分為呼吸管深度測試、淺水深度測試與深水深度測試等三階段依序進行測試；同時在淺海測試階段和深海測試階段又會逐漸增加測試深度，直到設計最大潛深為止，以逐步測試各項裝備的運作與功能，並確保全艦水密性、平衡性，以及高壓之（液壓）油、（海）水、電、（壓縮空）氣等系統的功能與組合運作。

1月29日海鯤艦的測試，是第一次下潛測試。根據台船的規劃，在「呼吸管深度」之後，接下來還有50至100公尺「淺水深度測試」與100公尺以上的「深水深度測試」等兩個階段，由此可知50公尺並不是海鯤艦的設計的最大深度。



王志鵬說，潛艦測試是由淺到深依序進行，不僅新建艦如此，大修後出廠測試也是如此。階段性的測試深度不等於設計的最大深度。



根據書面資料及專家訪談，可知貼文將外傳的50公尺深度，與其它國家現役潛艦，一般被認定的最大潛深相比較，是錯誤類比。

補充資料

潛艦最大潛深是機密 從公開資料或可推測

考察相關的公開資料，可以推估海鯤艦的最大潛深。

首先，海軍司令部曾經在2014年11月26日舉辦「『潛艦國造』學術（技術與管理）研討會」，會中，時任海軍造船發展中心主任邵維揚上校曾經發表論文〈合約設計技術風險與對策管理〉，論文中將國造潛艦的潛深目標訂在220到300公尺，視壓力殼材質而定。



邵維揚日後擔任海鯤艦計畫的執行長，這篇由他署名發表的論文，應能相當程度反映海鯤艦的設計標準。

其次，台灣大學工程科學及海洋工程學系名譽教授李雅榮曾經發表「國艦國造之我見」專題演講，簡報中提及國科會曾經委他及多校多位教授進行「潛艦關鍵技術之整合研究」的3年計劃。根據李雅榮發表的簡報內容，這項研究計畫是以德國U209-1400的規格為目標，設計潛深為300公尺。

因此，綜合邵維揚、李雅榮兩份研究報告，或可推測國造潛艦的設計深度約為300公尺，也遠遠超過貼文所稱的50公尺。