生活中心／林昱孜報導

網傳「清槍」治鼻塞？泌尿科醫師認證：是真的，跟鼻塞噴劑一樣好！（示意圖／PIXABAY）

近日網路上瘋傳「射精可治鼻塞」，引發網友熱烈討論。對此，泌尿科醫師蘇信豪表示，這項說法在醫學上是合理的，鼻塞時鼻腔黏膜發炎充血腫脹，射精帶來的高潮，會瞬間釋放腎上腺素，鼻內微血管收縮，鼻子自然通了。不過，醫師點出這項「天然療法」在現實中的致命缺點，呼籲民眾感冒時還是乖乖就醫。

蘇信豪說，鼻塞的主因通常不是鼻涕過多，而是鼻腔黏膜發炎導致的「充血腫脹」，進而堵死呼吸道，而性行為達到高潮與射精的瞬間，人體交感神經會被猛烈活化，釋放大量腎上腺素，促使全身血管收縮，當然也包含了鼻子裡的微血管。當血管一收縮、血流減少，原本腫脹的鼻黏膜就會瞬間消退，鼻子自然就暢通了。

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蘇信豪表示，這不只是理論，2021年的「搞笑諾貝爾醫學獎」便頒給了一個跨國耳鼻喉科團隊，團隊找來受試者進行實測，證實性高潮改善鼻塞的效果，在前60分鐘內，跟使用正規鼻塞噴劑一樣好。不過，這個治鼻塞的方法，實務上很難執行，包括「不反應期太長」、「場合嚴重受限」、「體力嚴重透支」。

蘇信豪說，嚴重感冒時身體已經夠虛弱，若再強制進行心跳加速的高強度運動，恐怕會導致「鼻子通了，人也癱了」，所以這是一項「理論100分，實用性20分」的醫學冷知識，提醒民眾若遇上重感冒鼻塞，最實在的做法仍是尋求耳鼻喉科、內科或家醫科醫師的專業協助，並使用正規藥物治療。

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