網傳「生2胎免費住婚育宅」 內政部：攏係假

內政部國土管理署澄清社會住宅與租金補貼不得同時申請，故呼籲民眾勿信網路謠言。（本刊資料照）

網路上傳言「只要生兩胎，婚育宅就直接免費住」「只要生一胎，婚育宅房租可以打5折」的影片；對此，內政部國土管理署澄清社會住宅與租金補貼不得同時申請，故呼籲民眾勿信網路謠言。

近期網路社群平台上傳「只要生兩胎，婚育宅就直接免費住」「只要生一胎，婚育宅房租可以打5折」的影片，並要大家留言+1或私訊就能獲得更多育兒懶人包資訊。對此，國土管理署直指，該影片內容資訊有誤，凡入住政府直接興辦之社會住宅者，不得重複申請租金補貼；因此，如入住社會住宅之婚育家庭，仍須依社會住宅租賃契約繳付租金，並無免租金或減免租金之規定。

廣告 廣告

國土署強調若要了解婚育宅應以官方資訊為準。（國土署提供）

國土署也再次強調，民眾若符合「青年婚育租屋協助專案」申請資格，可以選擇申請社會住宅，或透過民間租屋並申請300億中央擴大租金補貼，且兩項不得重複申請。其中若選擇入住社宅者，可享有低於市價的租金，另提供婚育家庭「優先入住社會住宅」之權益，包括中央直接興辦之社會住宅將匡列20%房源供新婚及育兒家庭優先入住，今年底已釋出1,022戶婚育宅。

國土署說明，民眾若選擇租金補貼，如符合資格之婚育家庭，則可以享有「申請資格放寬」與「補貼金額加碼」的權益，包括所得標準由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，並於明年1月1日起，新登記結婚或育有新生兒之家庭，將會再擴大加碼租金補貼金額，自登記結婚2年內加碼原補貼金額之50%，每多生1胎再加碼補貼50%。最後呼籲，民眾別輕信未經查證之社群影片或貼文，避免影響自身權益。

更多鏡週刊報導

雙城論壇28日上海登場！宋濤見蔣萬安？ 國台辦未正面回應

凡士林超萬用！護膚、護理、居家通通可 藥師提醒4禁忌

公司辦千元交換禮物！他挑1物「小到看不清」 網狂讚最佳