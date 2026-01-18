網傳「用300萬買議員位子」？趙怡翔、劉品妡駁斥喊告

民進黨大安、文山選區議員擬參選人劉品妡（中）指出，近日社群平台流傳她是花300萬和前北市議員趙怡翔（右）買來議員的位子，劉品妡與趙怡翔18日雙雙發布聲明駁斥內容不實，並將提告。（摘自劉品妡臉書／徐佑昇台北傳真）

今年九合一大選各黨初選起跑，北市個選區競爭激烈。民進黨大安文山議員擬參選人劉品妡指出，近日社群平台流傳她是花300萬和前北市議員趙怡翔買來議員的位子，劉品妡與趙怡翔18日雙雙發布聲明駁斥內容不實，並將提告。

近日在政治相關群組有網友發文指控已經升任國安會副祕書長的趙怡翔是收了劉品妡300萬元才把議員位子讓給劉，趙怡翔和劉品妡今日同步發文駁斥指控，並均表示將提告。

劉品妡表示，針對近日社群平台流傳，指稱她「300萬買位置」等不實內容，特此嚴正澄清：相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑。

劉品妡指出，政治工作者應接受社會監督與檢驗，包含對公共事務的事實查核、對立場與政策的批評，她一向尊重。然而，監督不應被濫用為散布謠言、影射金錢不實指控的藉口。此類內容一旦被大量擴散，不僅影響公共信任與民主討論品質，也可能被認知作戰操作利用，對社會造成更大傷害。

劉品妡強調，基於維護個人名譽與公共秩序、避免不實訊息持續擴散，本人已著手蒐證，並將依法提告，同時呼籲各界停止轉傳不實訊息，避免在不知情下成為散布鏈的一環。她也將持續以公開、透明方式投入公共事務，並期待在公平、理性的環境中，與各方展開一場有品、有內容的競爭。

趙怡翔表示，近期因為工作屬性的關係，在許多議題上不適合站在最前線，除非有必要，否則他盡量不去評論。

趙怡翔指出，這幾天確實在不同的社群出現了一些謠言，令人憤怒又難過。在民進黨地方群組有人轉貼文章，謊稱他的前議會辦公室執行長劉品妡，支付他巨額的款項，以換取他的讓位與支持。

趙怡翔說，瞭解黨內生態的朋友大概都清楚，地方初選前，各類的造謠或為難免。但這篇文章已經超出合理競爭範圍，對於這種低級、惡劣、毫無成本的造謠，他會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照。

趙怡翔強調，他不會接受對他的人格汙衊，更不會接受對劉品妡的抹黑。任何政治競爭，都不應該泯滅人性或道德底線，相信這是大家對政治的最基本要求。

