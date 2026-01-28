網傳「白銀存摺全攻略」 台銀急發聲明澄清

台灣銀行發聲明，強調銀行雖有黃金存摺，但從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切戶受網路不實資訊誤導。示意圖。取自PIXABAY



近期國際金價、銀價走勢強勁，卻也成為不肖人士詐騙新手法。網路上出現好幾篇「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」、「白銀存摺優缺點－投資前必讀」等文章，對此，臺灣銀行今（1/29）日發布聲明澄清，強調從未提供「白銀存摺」相關業務，呼籲民眾切勿受網路錯誤資訊誤導。

台銀指出，近期流傳的相關文章內容引用錯誤且不實的資訊，容易造成投資人誤解，甚至可能衍生財務風險。台銀再次重申，該行並未推出白銀存摺商品，請民眾提高警覺，避免因未經查證的網路文章或社群貼文，誤信錯誤投資資訊。

台銀也提醒，凡涉及銀行金融商品、服務內容或投資資訊，民眾務必以台銀官方網站公告、正式新聞稿，或各營業單位提供的資訊為準，不要輕信非官方來源的第三方網站、文章或所謂「投資攻略」，以免造成財務損失，甚至遭遇詐騙風險。

針對貴金屬商品相關業務，台銀表示，若民眾有任何疑問，可透過台銀官方網站查詢，或直接撥打貴金屬部客服專線（02）2349-4506洽詢，由官方管道提供正確資訊，切勿依賴來路不明的網路內容，以確保自身權益。

