網傳「白銀存摺」攻略、指南 臺灣銀行澄清：從未提供相關業務

臺灣銀行聲明，該行從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切勿受網路不實資訊誤導。（圖／unsplash）

隨著經濟、地緣政治等不確定因素影響，避險需求大增，白銀及黃金價格不斷飆破歷史新高。而臺灣銀行就示警，近日網路上流傳「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」、「白銀存摺優缺點-投資前必讀」等文章，內容均引用了錯誤不實資訊，提醒民眾小心被誤導。

臺灣銀行28日發出聲明表示，近日網路流傳標示為「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」、「白銀存摺優缺點-投資前必讀」等文章，內容引用錯誤不實資訊，容易造成民眾誤解。要注意的是，臺銀從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切勿受網路不實資訊誤導。

臺灣銀行提醒，凡涉及銀行各項金融商品、服務內容或投資資訊，請務必以臺銀官方網站公告、正式新聞稿或各營業單位提供之資訊為準，避免因未經查證的文章或社群貼文而造成財務損失或遭遇詐騙風險。

臺灣銀行強調，如對貴金屬商品相關業務內容與服務有任何疑問，請透過臺灣銀行官方網站或是撥打貴金屬部客服專線（02）2349-4506進一步查詢，切勿輕信非官方之第三方網站或文章內容，以免自身權益受損。

