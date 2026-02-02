網傳「立百病毒讓醫護接連倒下」說法誇大，目前印度僅零星個案，全球低風險

Taiwan FactCheck Center

網傳「亞洲緊急封鎖，印度立百病毒讓醫護接連倒下」？

印度截至目前僅零星個案，全球風險仍屬低度

發佈：2026-02-02

更新：2026-02-02

報告編號：4008

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-02-02

報告編號：4008

記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷

近日印度出現立百病毒（Nipah Virus）疫情，網路流傳文章描述此病毒為「末日病毒」，稱印度醫護已接連倒下。經查證，近期印度立百病毒確診僅2例，目前疫情並未擴大，大規模傳染風險低。傳言說法過度誇大，也有多處與事實不符。



一、立百病毒（Nipah virus）於1998年首次發現，為人畜共通病毒，果蝠為天然宿主，可透過動物、人或受污染食物傳播。過去病例已證實病毒可人傳人，傳播途徑主要是體液接觸。



傳言稱「病毒性質變了」、「印度醫護接連倒下」均與事實不符，近期印度僅通報2例確診，所有密切接觸者檢測結果為陰性，疫情並未擴大。



二、感染症專家表示，立百病毒致死率高，但其傳染力低（1人僅能傳染0.2-0.7人），大規模傳染風險並不高。世界衛生組織（WHO）也評估，印度立百病毒疫情傳播屬「低風險」狀態。



三、台灣疾管署將立百病毒列為第五類法定傳染病，並未如傳言所稱與鼠疫並列，鼠疫為第一類法定傳染病。



四、台灣民眾若沒去印度等疫區旅遊，基本上不用擔心會感染立百病毒。若會前往疫區者，應避免接觸蝙蝠、豬隻及受污染水果，且要注意飲食衛生，如有發燒症狀應盡速就醫並如實通報旅遊史。



國際近期確實關注立百病毒疫情，但傳言說法有多處與事實不符且描述誇大，容易引人誤解、造成恐慌，因此，為「易生誤解」訊息。

背景

根據世界衛生組織通報，近日印度出現2例立百病毒（Nipah Virus）病例，由於致死率高，疫情引發關注。

廣告 廣告

1月28日起，社群平台開始流傳一篇文章，形容立百病毒是致死率高達75%、無藥可救、專門攻擊大腦的「末日病毒」，並聲稱亞洲緊急封鎖，印度周邊國家和地區陷入「類新冠時期」的戰備狀態。

文中描述這次病毒已從蝙蝠傳人變為人傳人，印度「零號病人」為超級傳播者，導致醫護接連倒下，並稱台灣疾管署計畫將立百病毒列入最高級別的第五類法定傳染病，與鼠疫並列。網傳文章已超過6000次分享。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點一：立百病毒是什麼？會造成大流行嗎？



立百病毒首度於1998年被發現 並非新興傳染病

根據世界衛生組織（WHO）對立百病毒的介紹，這是一種在動物體內發現的病毒，但也能感染人類。狐蝠科的果蝠是立百病毒的天然宿主，此病毒通常由受感染的蝙蝠和其他動物傳播給人類，或透過食用受感染果蝠污染的水果或水果製品（例如生椰棗汁）傳播，也可以在人與人之間直接傳播。

立百病毒於1998年在馬來西亞養豬戶首次被發現，此後在孟加拉、印度、馬來西亞、菲律賓和新加坡均有案例，其中孟加拉幾乎每年都有疫情報告，印度也週期性地在多個地區出現疫情。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，立百病毒並非新的感染症，發現至今已有20多年，如果會流行早就大流行了，不會等到現在才爆發。

立百病毒致死率較高 但人際傳播機率低

黃立民指出，與其他病毒相較，立百病毒確實較易感染腦部、引起腦炎，因此致死率也較高，在40-75%之間都有可能；潛伏期通常在14天內，傳言提到的45天是非常極端的個案。感染者可能會出現發燒，以及涉及大腦（如頭痛或意識混亂）、肺部（如呼吸困難或咳嗽）的症狀。

目前尚無針對立百病毒的特效藥或疫苗，但有幾種候選產品正在研發中。黃立民表示，傳言說立百病毒「無藥可救」；事實上，只有細菌感染能用抗生素治療，至於一般感冒等所有病毒感染，基本上都只能採取支持療法，除非是比較嚴重且易傳染的疾病，如流感、新冠肺炎、愛滋病等，才會開發抗病毒藥物治療。

傳言也宣稱「這次印度的疫情性質變了、確認會人傳人」，強調病毒變得更危險；然而，檢視WHO於1月30日發布的風險評估可知，在過去立百病毒疫情期間，就已經證實有人際傳播，主要發生在醫療機構以及病患的家人和照顧者之間，傳播途徑主要是透過密切接觸體液。

也就是說，「立百病毒會人傳人」是先前早已知道的資訊，並非傳言所聲稱的「疫情性質變了」、「末日病毒」等。

台北馬偕醫院醫務室主任、感染症專家邱南昌也表示，「一下子感染很多人」才會末日，立百病毒「距離末日還滿遠的」。

邱南昌說明，病毒是否容易散播，要先看它的傳染途徑，例如新冠肺炎會透過飛沫、空氣傳染，後期R0值（基本傳染數）約9-10，也就是一個人可以傳染給9-10個人；然而，立百病毒的人傳人途徑是透過體液，須接觸到病人的分泌物、排泄物才有可能感染，因此人傳人機率與大規模傳染風險均很低，其R0值僅0.2-0.7，傳染力並不強。

查核點二：國際立百病毒疫情現況

印度通報世衛2例確診個案 全球低度風險

根據世界衛生組織（WHO）對近日印度疫情的說明可知，印度1月26日向WHO通報西孟加拉邦有2例立百病毒確診個案，2名個案都是醫院護理師，他們於2025年12月下旬出現立百病毒感染重症的典型症狀，並於2026年1月入院治療。

在確診2例病例後，印度衛生部門追蹤並檢測了190多名密切接觸者，其中包括醫護人員和社區接觸者，所有密切接觸者的樣本檢測結果均為陰性。印度國家疾病管制中心也在1月27日宣布，自2025年12月以來，西孟加拉邦未發現新增確診病例。WHO也評估，印度立百病毒疫情傳播屬「低風險」狀態。

傳言引用英國媒體報導 但虛構內容

然而，傳言引用英國媒體《獨立報》1月26日的報導，聲稱印度爆發立百病毒疫情，醫生、護士接連倒下等。查核中心實際檢視該篇報導，可發現報導僅提到所有密切接觸者均無症狀、病毒檢測結果為陰性，並沒有出現網傳「零號病人在醫院裡是完全不設防的超級傳播者」、「印度醫護接連倒下」等疫情擴大的相關敘述，由此可知傳言內容有誇大不實之處。

查核點三、台灣針對立百病毒的因應措施

疾管署預告將列第五類法定傳染病

檢視疾管署官網可知，疾管署於1月16日起預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，預計3月中正式列入。不過，傳言聲稱「立百病毒與鼠疫並列」與現實不符。檢視疾管署的傳染病介紹，鼠疫列為第一類法定傳染病，與之並列的是狂犬病、天花、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。

補充資料

在疫區避免喝生椰棗汁、避免接觸野生動物

根據疾管署官網說明，如前往疫區，應避免接觸蝙蝠與豬隻，尤其是生病或死亡的動物，也不要進入蝙蝠棲息區域或接觸可能被其排泄物污染的環境與物品。應避免飲用生椰棗樹汁及食用掉落地面的水果，水果食用前應澈底清洗與去皮。

邱南昌表示，如果都沒有去印度、孟加拉等立百病毒疫區旅遊，台灣民眾基本上不用擔心會感染立百病毒，因此也不須過度恐慌；若是要去印度、孟加拉等地旅遊的民眾，則要避免喝椰棗汁，如果有發燒等症狀，應盡速就醫並告知旅遊史，並隔離治療。

黃立民也提醒，立百病毒為人畜共通，因此，最好的預防方法就是避免接觸野生動物，這樣就能減少很多疾病的感染風險。