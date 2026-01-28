網傳「紫南宮金雞遭搶變千斤重」廟方駁斥虛構 警：已觸法

南投縣 / 綜合報導

近期一名網紅在網路上PO出一段故事，內容中提到一名男子為了救母親，偷走南投竹山紫南宮內的金雞，最後金雞卻變成千斤重，壓斷他的雙腿，這段故事在網路上流傳，甚至有不少人信以為真，對此廟方出面澄清，強調故事根本不是事實，是有心人刻意捏造。警方提醒，任意散布不實訊息或謠言，已經觸法將會依法開罰。

網路上出現一段故事，上面寫著貧苦茶農林文臣，為了救母親鋌而走險，要偷有鎮廟金雞，結果鎮廟金雞卻變千斤重，還壓斷小偷的雙腿，這個故事描述的地點，就在南投竹山紫南宮。

這段故事是由網紅撰寫，製作完成後，放在影音平台上播出，在網路上流傳，讓不少信眾信以為真，但竹山紫南宮的這尊金雞，平時就在廟內開放讓民眾撫摸，象徵祈求財運亨通平安順利，這段網路謠言曝光之後，廟方趕緊在粉專上澄清，故事是子虛烏有。

紫南宮主委莊秋安說：「官網也登了我們也澄清了，這個跟紫南宮沒有關係，我感覺是詐騙的。」

紫南宮強調，根本沒有搶金雞這段故事，懷疑可能是有心人，為了利用廟的知名度，製成虛假訊息影片藉此博取流量。竹山分局副分局長陳正忠說：「隨意散布或轉傳不實訊息，足以影響公共之安寧者，得依社會秩序維護法第63條，最高可處3日以下拘留，或新台幣3萬元以下罰鍰。」

網路上充斥著各式各樣神蹟、奇案等故事，警方說，網紅在網路上散布不實訊息，將會依法開罰，也提醒民眾，切勿以身試法避免因受罰。

