網傳「總統簽署公告切斷親中媒體、名嘴金流」為AI生成的虛構訊息

網傳影片「立院通過法案、總統簽署 『雷霆斬首 』命令，切斷媒體與名嘴金流」？

AI生成的不實訊息

社群流傳影片宣稱，立法院通過《反滲透金流管制法》，總統賴清德也配合簽署代號「雷霆斬首」行政命令，切斷親中媒體、名嘴金流。經查，傳言提及法律與行政命令都不存在，來源為AI生成的內容農場。



一、立法院並未通過名為「反滲透金流管制法」法案，全國法規資料庫亦查無此法。此外，總統賴清德近期並未發布代號「雷霆斬首」的行政命令，也未公布任何凍結名嘴財產的相關法律。



二、瀏覽台灣各大媒體（如：自由時報、聯合報、中國時報、三立新聞、TVBS、民視新聞、東森新聞），均無相關新聞。



三、檢視發布網傳影片的帳號，過往發布的影片剪輯方式、敘事方式高度雷同，應為套用固定模板的內容農場AI影片，並非可信消息來源。



近期立法院沒有通過名為《反滲透金流管制法》法案，總統也沒有簽署「雷霆斬首」行政命令，相關說法源自於AI生成內容。因此，為「錯誤」訊息。

背景

社群流傳影片宣稱，立法院通過《反滲透金流管制法》，總統賴清德這道雷霆令切斷親中媒體金流、凍結親中名嘴財產。YouTube影片的簡介處也指出，賴清德配合立法院通過法案簽署代號「雷霆斬首」行政命令。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是真的嗎？

「反滲透金流管制法案」與「雷霆斬首」行政命令都是虛構內容

（一）瀏覽立法院法案查詢沒有查找到近期有通過《反滲透金流管制法》資訊；檢索全國法規資料庫網站，也未找到傳言所描述的法律。

（二）查看總統府公報、總統令及新聞網站，並未見到總統賴清德有發布名為「雷霆斬首」的行政命令或有公布凍結名嘴財產的相關法律。

（三）搜尋台灣各大主流媒體（自由時報、聯合報、中國時報、三立新聞、TVBS、民視新聞、東森新聞、中央社、公視等），都沒有看到相關報導。

網傳影片為AI生成，並非可信來源

分析發布網傳影片的YouTube帳號，其影片資訊欄明確註記「聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」，可知網傳影片應是由AI生成，非可信來源。回顧該帳號過往發布的影片剪輯方式、敘事方式具高度相似與重複性。應為套用固定模板的內容農場AI影片，並非可信消息來源。

補充資料

2025年12月底綠委提案修反滲透法，擬規範灰色地帶行為人經費來源透明化



去年12月底，民進黨立委林宜瑾等20人提出修正《反滲透法》第2條及第9條相關條文，增訂針對「灰色地帶行為人」的經費來源透明化規範。修法要求，凡接受滲透來源直接或間接資助，或經法務部、檢察長認定符合「灰色地帶行為人」定義之個人或團體，均應主動向法務部申報其活動經費來源。

草案同時明定，若灰色地帶行為人接受滲透來源資助卻未申報或故意不實申報，或規避、妨害、拒絕法務部或檢察機關依法查核；以及任何人受滲透來源指示、委託或資助，捐贈灰色地帶行為人活動經費者，最重可處3年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。

不過，此法案目前仍目前在立法院內政、司法及法治兩個委員會審議中，尚未三讀通過。