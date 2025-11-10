網傳「美國堪薩斯下起巨大冰雹」影片為 AI 生成

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「10月美國堪薩斯下起巨大冰雹」？

這是AI生成的虛假影像，非真實天候情況

報告編號：3889

查核記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳一段宣稱是美國堪薩斯發生巨型冰雹災害的影片，部分冰雹甚至與汽車車頂同高；經查證，網傳影片為AI生成，並非真實影像，且美國出現過最大的冰雹直徑約為20公分，並未大如汽車。



一、網傳冰雹影片有許多破綻，例如巨型冰雹落地後仍維持完整球狀並未碎裂、汽車外觀不自然扭曲變形、被砸碎的車窗玻璃一秒後又恢復原狀等，因此，可合理懷疑為AI生成的虛假影像。



此外，查核中心透過以圖反搜也可在IG及YouTube查找到原始影片，發布影片的用戶均有註明該影像由AI工具生成。



二、2025年9月，美國堪薩斯州確實發生冰雹與強風災害，據當地媒體報導，冰雹直徑約3吋（約7.6公分），造成汽車與房屋損壞。根據《Rumor Scanner》與《FACTLY》等國外查核組織報導，並無任何官方或新聞證實10月堪薩斯州有發生網傳巨大冰雹襲擊事件。



三、根據金氏世界紀錄，史上最重冰雹為1986年孟加拉出現重達1.02公斤的冰雹，至於西半球紀錄則為2010年美國南達科塔州出現重0.88公斤、直徑20.32公分的冰雹。由此可知，網傳影片中的冰雹尺寸遠超過現實紀錄，並不可信。



因此，網傳影片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

近期，社群媒體上流傳一段影片聲稱美國堪薩斯在10月發生冰雹災害。影片中，許多尺寸不一的冰雹從天而降，有些大如籃球，部份冰雹高度更是與路邊停放汽車的車頂一樣高，且砸落在屋頂時如同球般彈跳、再滾向路邊，造成房屋屋瓦及汽車玻璃被砸毀等災難性景象。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是真的嗎？

網傳影片為AI生成，並非真實影像

網傳影片由多個片段組成。用肉眼觀察即可發現，影片裡出現諸多不合理之處，例如巨型冰雹會彈跳、落地後仍維持完整球狀並未碎裂、汽車外觀扭曲、前一秒被砸碎的車窗玻璃在後一秒又恢復原狀等，因此可合理懷疑為AI生成的虛假影像。

此外，查核中心將影片部分畫面擷圖後以圖反搜，結果發現影片中許多片段均可追溯至Instagram帳號「lovetrends.ai」和YouTube帳號「Br_ai_ded」。

查核中心發現，「lovetrends.ai」從2025年10月29日起發布冰雹主題影片，其原始影片左上角不但有影像生成工具 「Invideo 」的浮水印，且貼文中也明確指出影片是以該AI工具製作；而「Br_ai_ded」則是從2025年10月27日起發布冰雹系列影片，該用戶在影片簡介欄有說明內容是經過編造或合成，資訊來源則標示為Open AI。

綜合以上，網傳影片為AI生成，並非真實影像。

今年9月美國堪薩斯州確實有冰雹災害，但冰雹尺寸未如網傳影片巨大

以「hail、kansas」等關鍵字利用google搜尋，可查找到美國堪薩斯州當地媒體如《KSN TV》及《12 News》報導，2025年9月3日堪薩斯州中部和東部部分地區受到冰雹和強風襲擊，冰雹直徑達3吋（約7.62公分）、有如棒球般大小，汽車及房屋都因此損壞。

另根據國外查核組織《Rumor Scanner》、《FACTLY》所發布的查核報告，網傳巨型冰雹影片為AI生成，且沒有任何可信的官方或新聞報導證實10月在堪薩斯州發生過巨型冰雹災害。

金氏世界紀錄最重的冰雹為1.02公斤

根據金氏世界紀錄網站，全世界最重的冰雹重達1.02公斤，是在1986年4月14日出現於孟加拉，當時共有92人死於冰雹災害；至於西半球最大的冰雹是在2010年7月23日落於美國南達科塔州，其重量為0.88公斤，直徑20.32公分，周長47.3公分。