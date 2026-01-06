網傳「美軍押送馬杜洛離境」圖片為AI生成

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「美軍押送委內瑞拉總統馬杜洛離境」？

這是AI生成的影像

1月3日美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，網路旋即流傳一張馬杜洛被美軍帶走、背景為一架客機的圖片；經查證，美國官方及國際主流媒體均未發布網傳圖片，上傳此圖片的社群用戶也表示是利用AI生成，並非真實影像。



一、有台灣媒體在報導中引用網傳圖片並標註來源為美國總統川普或白宮官方社群帳號；但實際檢視川普及白宮的官方貼文，均未出現網傳圖片。



川普在2026年1月3日宣布美軍已逮捕馬杜洛時，並未附上任何照片；直到約7小時後，川普才發布首張官方照片，顯示馬杜洛身穿灰色運動服、戴眼罩並上銬。



二、網傳圖片早在川普發布首張照片前就已在社群平台流傳，時間點早於官方影像，並不合理。



查核中心發現，最早發布圖片的社群帳號為個人用戶，自稱是「經濟學家暨人工智慧影片藝術愛好者」，並非可信消息來源，且該用戶在貼文留言處也明確表示此圖是利用AI生成，並非真實影像。



三、根據國際主流媒體報導，馬杜洛及其妻子被捕後是搭乘直升機前往美軍硫磺島號，並非網傳圖片裡出現的一般客機；且網傳圖片中馬杜洛所穿的白襯衫、黑色西裝外套，也與白宮及媒體公布影像裡的服裝不同。



因此，網傳圖片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

1月3日凌晨2時，美軍展開「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯及周邊地區，隨後逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並押往美國紐約，馬杜洛於1月5日接受審判。

網路大量流傳一張聲稱「馬杜洛被美軍押送離境」且背景為一架飛機的圖片，也有台灣媒體在相關報導中使用網傳圖片，並稱圖片來源為美國總統川普及白宮社群帳號。

查核

查核點：網傳圖片是馬杜洛被捕的畫面嗎？

網傳圖片為AI生成，且發布時間早於美國總統川普

國內有媒體在報導中使用網傳圖片時，標註來源為美國總統川普社群帳號及白宮X帳號，但查核中心實際搜尋川普及白宮官方社群帳號貼文，卻均未找到網傳圖片。

進一步檢視川普相關貼文的發布時間，可發現川普是在2026年1月3日17:21（已換算為中原標準時間）正式宣布美軍已逮捕馬杜洛，但未附上任何照片；直到7個小時後，川普才發布第二則貼文表示馬杜洛正在美軍硫磺島號（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦上，同時附上馬杜洛身穿灰色運動服、戴眼罩並上銬的照片，這也是美國官方所發布的首張馬杜洛被捕照片。

查核中心發現，網傳圖片早在1月3日17:41就已經在社群平台上流傳，但20分鐘前川普才剛發布逮捕馬杜洛的消息，就連川普本人都還沒有貼出任何照片，網傳照片出現的時間點不太合理。

最早發布網傳圖片的X平台帳號並不屬於任何官方部門或新聞媒體，而是個人所有，該用戶自稱是「經濟學家暨人工智慧影片藝術愛好者」，並非可信的消息來源。檢視X平台貼文的留言可知，該用戶明確表示這張圖片是他利用AI製作的。

網傳圖片裡馬杜洛穿著與白宮及主流媒體發布影像不同

此外，根據國際媒體如《PBS》、《NBC》、《BBC》、《紐約時報》及台灣通訊社《中央社》報導可知，馬杜洛及其妻子被逮捕後，是搭乘直升機前往美軍硫磺島號，並非網傳圖片裡的一般客機。

網傳圖片中的委內瑞拉總統馬杜洛身穿白襯衫、黑色西裝外套，其衣著與目前國際主流媒體所公布的影像也不一致。

檢視《BBC》、《路透社》、《ABC News》、《電訊報》等報導所刊登的照片可知，馬杜洛在硫磺島號上身穿灰色運動服；當他抵達紐約時，已換成藍色上衣、黑色長褲；另根據白宮社群平台帳號所發布的影片，馬杜洛被押解至美國緝毒局時，則是頭戴毛線帽、身穿黑色外套。

綜合以上，可判斷網傳圖片為AI生成，並非馬杜洛被捕的真實影像。