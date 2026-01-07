網傳「美軍逮捕馬杜洛實況」影片為AI生成

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「美軍逮捕馬杜洛實況」？

這是AI生成影像，美國官方未公布逮捕實況影片

1月3日美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，隨後網路流傳一段影片聲稱為美軍逮捕馬杜洛的實況；經查證，目前美國官方及國際主流媒體均未發布網傳影片，檢測也可發現此影片有極高機率為AI生成，並非真實影像。



一、查核中心利用多個AI偵測工具檢測網傳「馬杜洛被捕實況」影片，結果顯示有極高機率為AI生成，並非真實畫面。



二、美國官方、國際通訊社及主流媒體，目前均未發布美軍逮捕馬杜洛的實況影片。雖然美國總統川普曾公開戰情室照片，但照片中的大螢幕並未出現逮捕畫面，反而被發現顯示的是社群平台X的頁面。



因此，網傳影片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

1月3日凌晨2時，美軍展開「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯及周邊地區，隨後逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並押往美國紐約審判。

1月5日起，社群平台開始流傳一段長度為44秒的影片，以第一人稱視角觀看美軍突襲逮捕馬杜洛的過程；影片並搭配文字傳言稱「習近平的好朋友被抓捕的第一視角。川普跟將軍們在上千公里外的房子內觀看」。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是馬杜洛被捕的實況畫面嗎？

網傳影片有極高機率為AI生成

查核中心將網傳影片利用Hive Moderation、Sightengine、Was it AI等數個線上AI偵測工具檢測，結果發現，網傳影片有極高的機率為AI生成，並非真實影像。

美國官方目前並未公布逮捕馬杜洛的實況影像

美軍對委內瑞拉發動突襲時，美國總統川普正在海湖莊園（Mar-a-Lago）戰情室內，與國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等官員，一起監看美軍三角洲部隊執行「絕對決心行動」。

不過，查核中心檢視白宮官網、國際通訊社及主流媒體報導，都沒有公布美軍逮捕馬杜洛的即時影像。雖然美國總統川普在其社群平台有公布多張在戰情室拍攝的照片，但實際檢視清楚拍攝到牆上大螢幕的幾張照片（1、2、3、4），均無美軍逮捕馬杜洛的影像。

根據國外媒體《Newsweek》、《HUFFPOST》、《BuzzFeed》及《RADAR》的報導，在川普公布戰情室照片後，網友立刻注意到牆上大螢幕的畫面其實是社群平台X，且看似正在搜索「委內瑞拉」相關貼文。官員在戰情室內瀏覽X平台的行為，也引發許多網友的嘲諷。

根據川普及白宮官方社群公布影像，以及國際主流媒體發布的報導可知，目前官方釋出逮捕馬杜洛當天的畫面，僅有川普率先公布馬杜洛在美軍硫磺島號上身穿灰色運動服、戴眼罩、上手銬的照片，以及馬杜洛抵達紐約並被押解至美國緝毒局時的照片及影片。