網傳「美軍闖入臥室拖走委內瑞拉總統馬杜洛」圖片為AI生成

網傳圖片「委內瑞拉總統被美軍從臥室拖走」？

這是AI生成的虛假圖片，並非馬杜洛被捕真實影像。

1月3日美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，網路旋即流傳2張聲稱為「馬杜洛及其妻子在臥室被美軍拖走」的圖片；經查證，各大國際通訊社及主流媒體均未發布網傳圖片，經檢測也可發現，網傳圖片為AI生成，並非真實影像。



一、網傳2張圖片右下角皆標示「Grok」字樣，Grok為馬斯克旗下的AI公司，由此可判斷網傳圖片可能由AI生成。



以肉眼檢視也可發現，美軍臂章上的美國國旗條紋模糊且呈波浪狀，人物手指也出現不自然扭曲，與真實影像特徵不符；查核中心進一步利用數個線上AI偵測工具檢測，結果顯示網傳圖片均有極高機率為AI生成。



二、查核中心檢視美國白宮、國際通訊社及主流媒體報導，皆未出現網傳「馬杜洛及其妻子被美軍從臥房拖走」畫面。



馬杜洛被捕後的首張照片是由美國總統川普於社群平台發布，畫面中馬杜洛身穿灰色運動服、配戴眼罩並上銬，地點為美軍硫磺島號；國際媒體刊登的相關影像，無論衣著、場景，均與網傳圖片不符。



因此，網傳圖片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

1月3日凌晨2時，美軍展開「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯及周邊地區，隨後逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並押往美國紐約，預計將在1月5日接受審判。

隨後，網路開始大量流傳2張聲稱為「馬杜洛及其妻子在臥室被美軍拖走」的圖片，也有台灣媒體在相關報導中使用網傳圖片。

查核

查核點：網傳圖片是馬杜洛被捕的畫面嗎？

網傳圖片為AI生成

查核中心檢視網傳2張「委內瑞拉總統被美軍從臥房拖走」的圖片，可發現圖片右下角都有顯示「Grok」浮水印。Grok是馬斯克旗下的AI公司，由此可初步判斷網傳圖片應為AI生成。

利用肉眼觀察也可發現，網傳圖片中，美軍右臂上的美國國旗條紋模糊且為波浪狀，人物的手指也呈現不自然的扭曲姿態，看起來並不像真實影像。

此外，查核中心利用Undetectable AI、Hive Moderation等線上AI偵測工具檢測網傳圖片，同樣可發現網傳2張圖片均有極高機率為AI生成。

美國白宮、國際通訊社及媒體均未發布網傳圖片

針對傳言稱「CNN報導馬杜洛與妻子被美軍從臥房拖走」，查核中心檢視《CNN》發布於1月3日的報導可知，有2名知情人士告訴《CNN》記者，馬杜洛及妻子是在睡夢中被美軍突襲逮捕，兩人被從臥室拖走，但CNN並未發布網傳圖片。

查核中心進一步檢視國際通訊社及主流媒體報導，也均未出現網傳2張「委內瑞拉總統馬杜洛及妻子在臥房床邊被美軍逮捕」的圖片。

馬杜洛被捕後的首張照片是由美國總統川普的社群帳號所發布，照片中的馬杜洛穿著灰色運動服裝，戴上眼罩，雙手也被上銬，川普在貼文寫道「馬杜洛在美軍硫磺島號上」。

另外，檢視《BBC》、《路透社》、《ABC News》、《電訊報》等報導所刊登的照片可知，馬杜洛在硫磺島號上身穿灰色運動服；當他抵達紐約時，則換成藍色上衣、黑色長褲，身旁並有美國緝毒局（DEA）人員陪同。

隨後，白宮的社群平台帳號也發布一段影片，馬杜洛身穿黑色外套走過印有「DEA NYD」字樣的藍色地毯，看起來似乎是馬杜洛被押解至美國緝毒局的畫面；不過，白宮也並未發布網傳圖片。