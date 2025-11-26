網傳「義大利市長為披薩店嘲諷台灣遊客事件向中國道歉」為虛構訊息

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「義大利披薩店老闆嘲諷台灣遊客，當地市長向中國道歉」？



虛構的錯誤訊息

近期義大利披薩店老闆拍片嘲諷台灣遊客，引發網路怒火。網路流傳影片宣稱，義大利當地市長已向中國道歉，這是錯誤訊息，市長致電台灣駐義大使說明事件，並未向中國道歉。



一、義大利披薩店老闆拍片諷刺台灣遊客事件網路延燒，當地蒙特卡丁尼市市長德羅索（Claudio Del Rosso）先於11月16日透過該市官方臉書表示，老闆有錯就應道歉，他會向牽涉國的外交代表解釋。



11月18日官方臉書宣布，市長已與台灣駐義大使蔡允中通話，表示個人行為不能代表整座城市的態度，也了解「台灣與中國是不同的國家」，這件事不會損害該市對所有遊客的友好態度。



二、義大利市長是向台灣大使致電說明披薩店事件，並非網傳所稱「向中國道歉」。此外，市長特別提到「台灣與中國是不同的國家」，也非影片所說「義大利認知台灣是中國不可分割的一部分」。



三、網傳影片來自抖音帳號，後續擴散到Tiktok等平台。該抖音帳號為自稱旅居上海的台北人所經營，過去影片曾有「兩岸一家親」、「早點統一台北也不會停滯不前」等言論。



網傳影片所稱「義大利市長向中國道歉」說法不實，因此為「錯誤」訊息。

背景

義大利中部蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆，日前不滿16名台灣遊客用餐只點了5份披薩，在店內拍片嘲諷，不知情的台灣遊客還入鏡親切互動。影片中老闆詢問是否來自中國，遊客回答來自台灣。

老闆在社群貼出影片後，在台灣、中國網路都引爆怒火，大量留言與負評湧入，老闆11月14日拍片致歉，試圖平息爭議。該市市長16日出面緩頰，稱老闆犯了錯誤應該道歉，但他不是種族歧視者，也無法代表蒙特卡丁尼市。他將與這起事件相關國家的外交代表會面，重申該市熱情好客的精神（事件經過參考中央社報導1、2）。

隨後抖音、Tiktok流傳一段影片，內容為一名男子自拍表示，義大利當地市長出來道歉了，但道歉對象不是台灣而是中國，因為義大利知道台灣是中國不可分割的一部分，他們不敢得罪中國。。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：義大利市長向中國道歉？

市長致電台灣駐義大使說明事件，並未向中國道歉

義大利披薩店老闆拍片諷刺台灣遊客事件網路延燒，當地蒙特卡丁尼市市長德羅索（Claudio Del Rosso）兩度透過官方臉書說明，但從未表達「向中國道歉」，相反的，市長致電台灣駐義大利大使解釋事件經過。

蒙特卡丁尼市官方臉書11月16日貼文，市長德羅索表示披薩店老闆犯錯應該道歉，但老闆個人行為無法代表該市市民，蒙特卡丁尼市向來是對國際旅客保持友善的地方，他會與事件相關國家外交代表會面，重申該市好客的精神。

官方臉書11月18日再度貼文說明，市長已經與台灣駐義大使蔡允中通話，市長重申個人行為不能代表整座城市的態度，他也了解「台灣與中國是不同的國家」（Taiwan e Cina sono Paesi distinti），這件事不會損害蒙特卡丁尼市一貫的真誠態度，會持續對所有遊客保持友好。

蔡允中對市長說法表示感謝，稱這起事件不會影響該市與台灣的友誼，還邀請市長訪問台灣代表處，自己也會拜訪蒙特卡丁尼市。

檢視該市臉書或者官網，除了這兩次貼文之外，德羅索並未再對披薩店事件發表意見，也沒有向中國道歉。報導該事件的義大利媒體如《義大利國家報》（La Nazione），也沒有提到市長向中國道歉。

綜合以上查證，網傳影片所稱「義大利市長向中國道歉」實為錯誤說法。首先，市長僅是解釋事件，從未向任何人道歉。其次，市長是向台灣大使致電，與中國無關。此外，市長特別提到「台灣與中國是不同的國家」，也跟影片所稱「義大利認知台灣是中國不可分割的一部分」態度截然不同。

網傳影片來自中國抖音平台，進而擴散到Tiktok

網傳影片為抖音帳號「台灣大仁哥在上海」11月18日所發布，該帳號自介為旅居上海的台北人，過去影片曾有「兩岸一家親」、「早點統一台北也不會停滯不前」等言論。網傳影片發布後，除了有Tiktok帳號轉貼之外，中國浙江媒體「長興廣播電視台」經營的抖音帳號「掌心新聞」也有報導。