網傳「花2800億換副總統演講」是假消息！2網友造謠轉傳機場遭逮

坐著輪椅的陳姓男子在網路上造謠台灣砸2800億元，讓副總統蕭美琴赴IPAC演講，今（12日）在機場狼狽遭逮。翻攝畫面

副總統蕭美琴日前受邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表演說，卻遭人惡意捏造「台灣砸80億歐元（約2800億台幣）換取發言機會」的不實訊息。刑事局循線追查，鎖定製作與散布假消息的盧姓與陳姓網友，今（12）日警方在桃園機場逮捕剛返國的陳男，盧男則已於昨（11）日到案說明，全案依《社會秩序維護法》移送台北地院簡易庭裁處。

警方調查指出，盧男先在網路上製作並散布與蕭副總統歐洲演講有關的「不實梗圖」，陳男隨後又在社群平台轉發貼圖，並留言稱「法國BBC報導，台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。該訊息在Threads等社群平台流傳，引發民眾誤信。刑事局於10日即介入調查，將相關貼文下架，並調閱網路登錄紀錄與平台資料，迅速鎖定涉案帳號。

據了解，陳男到案時坦承轉傳貼文，辯稱「以為是反串文、覺得好笑才分享」，並不清楚違法。警方提醒，網路留言與分享同樣須負法律責任，若轉傳未經查證的不實訊息，仍可能觸法。

刑事警察局重申，製造、散布或轉傳不實訊息將依法查處，呼籲民眾對網路流傳的言論應多方查證，避免成為假訊息的傳播者，共同維護網路空間的真實與秩序。



