網傳「蔬果養生禁忌」文章缺乏科學根據，多處錯誤不實

Taiwan FactCheck Center

網傳「蔬果養生宜忌，癌症患者不能吃冬筍、紫菜、絲瓜、核桃、檸檬、柚子」？

傳言說法與中醫理論不符，也缺乏醫學實證

發佈：2025-12-18

更新：2025-12-18

報告編號：3943

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳一篇文章詳述多種蔬果養生禁忌；經查證，傳言內容多為錯誤說法，與中醫理論不符，也缺乏醫學實證，並不可信。



一、中醫藥師表示，中醫講究的是體質、證型與劑量的搭配，但傳言卻將食物簡化為「吃了就有害」的因果關係。傳言假設食物具有單一且絕對的「性味功能」，吃了就會導致癌症或其他疾病，但這種說法既不符合中醫理論，也缺乏實證醫學支持。



中醫師也表示，網傳「失眠不能吃山藥」、「小孩不能吃韭菜」、「吃龍眼會嗜睡」等說法，皆與中醫觀點不符，且原型食物致癌風險極低。食物適量、多樣攝取有益健康。



二、傳言宣稱番茄與大蒜可直接抗癌、黑木耳可取代阿斯匹靈、螺旋藻具抗癌抗病毒等多重功效，這些說法均有多處不實，且過度誇大。實際上，任何食物或營養補充品都無法取代正規醫療。



三、網傳「國際會議規定睡眠時間」、「上午6-9時為致癌時段」、「清晨到樹林運動會因二氧化碳致癌」等說法，同樣查無根據。專家表示，國際間並無此規定，二氧化碳也不是致癌物，網傳說法缺乏根據。



因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

近期社群平台流傳一篇蔬果養生禁忌文章，其內容詳述多種蔬果飲食宜忌，例如月經來的時候不能吃芒果、失眠不能吃山藥、小孩不能吃韭菜、吃龍眼會嗜睡、癌症患者不能吃冬筍及紫菜等；文中也提到番茄與大蒜可抗癌、用黑木耳取代阿斯匹靈及螺旋藻的神奇療效；文章最末則聲稱睡眠及開窗時間均有國際規定、上午6-9時致癌風險最高、早上去樹林運動可能會因二氧化碳致癌等。

查核

查核點：傳言說法正確嗎？

網傳「蔬果養生禁忌」說法與中醫理論不符，也缺乏實證依據

臺北市立聯合醫院藥劑部吳宗修博士表示，傳言稱癌症患者不能吃冬筍、紫菜等，這是假設食物具有單一的「性味功能」，某一類人只要吃了特定蔬果，就會直接導致腫瘤變大、破裂或轉移等嚴重後果，然而，這並不符合真正的中醫理論，也無任何實證醫學支持網傳說法。

吳宗修說，從中醫角度來看，食物的性味要跟人的體質、證型，以及服用的劑量等搭配，並不像傳言講的這麼誇大或直接有因果關係。

他表示，傳言稱「失眠不能吃山藥」，但中醫認為山藥補脾腎，反而可改善虛勞失眠；網傳「小孩不能吃韭菜」，中醫也無此說法。韭菜偏溫，少量吃可幫助消化，傳言內容錯誤百出。

椿萱堂中醫診所院長黃馨儀表示，傳言提及冬筍、紫菜、絲瓜、核桃、檸檬、柚子、花生、桃子、栗子等多種食物，癌症患者都不能吃，但其實原型食物對健康好處多，致癌風險極低，尤其多種類的蔬果更是外食族必須補充的，網傳禁忌並不可信，食物適量、多樣攝取就是最佳良藥。

傳言裡提到的食物宜忌，其內容也大多不正確。黃馨儀舉例說，傳言稱「山藥補氣，失眠的人不能吃」，實際上山藥是「健脾氣」，不會害人失眠；網傳「韭菜壯陽」、「吃龍眼會嗜睡」等說法也有問題，因為少量韭菜無法壯陽，且若屬於燥熱型失眠，吃了龍眼反而更不好睡。

黃馨儀表示，從中醫觀點來看，一切都跟「劑量」有關，沒有什麼食物是不能吃的，只要不要吃太多，都不至於危害健康。

黑木耳不能取代阿斯匹靈

對於網傳番茄、大蒜、黑木耳、螺旋藻等特定食物的療效，吳宗修表示，番茄裡的茄紅素加熱後吸收率確實會提高，但並非吃了就能抗癌；大蒜切片靜置後會產生含硫化合物，但傳言宣稱可抗癌則是錯誤的；黑木耳含多醣體，對代謝健康可能有益，但不能取代阿斯匹靈，傳言稱「歐洲已經不吃阿斯匹靈」為虛構。

至於傳言稱螺旋藻可以抗癌、抗病毒、抗輻射等，吳宗修也強調這並非真實，沒有任何食物或營養補充品可以取代正規醫療或保證抗癌。

黃馨儀表示，傳言說法有多處不實，且過度誇大，例如黑木耳無法取代阿斯匹靈；番茄裡的茄紅素是脂溶性維生素，必須加入油脂並煮熟才能釋放，可抗氧化、預防癌症並保護心血管，但生吃番茄還是可以攝取維生素C，對健康同樣有益。

網傳「國際規定睡眠時間」、「致癌時段」等均屬虛構

吳宗修表示，傳言提及「睡眠、開窗時間均有國際規定」，是子虛烏有的說法，也沒有「上午6-9時是致癌高峰」一說，傳言毫無科學依據。

對於傳言稱「不要一大早就去樹林運動，因為充滿二氧化碳會致癌」，吳宗修也指出這完全是錯誤觀念，因為二氧化碳並非致癌物，醫學研究不存在「早上不能運動」的說法。

黃馨儀也表示，網傳內容為虛構，國際會議並未訂定睡眠及開窗時間，二氧化碳與癌症的關聯性也未被證實。