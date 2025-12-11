網傳「蔬菜營養素含量排行榜」分類錯誤且內容不正確

Taiwan FactCheck Center

網傳「排行第一的蔬菜，茼蒿是鐵的冠軍」？

內容多處錯誤，不具參考價值

近日網路流傳「蔬菜營養素含量冠軍」排行榜；經查證，網傳排行榜對食物的分類錯誤，且對於營養素含量的描述也不正確。



一、營養師表示，網傳「蔬菜營養素含量冠軍」排行榜，提及的營養素含量都與實際的營養資料不符，且有分類錯誤的問題，紅薯、蓮藕、馬鈴薯並不屬於蔬菜類，而是屬於五穀根莖類。



二、營養師也指出，網傳排行榜的意義不大，例如蔬菜本來就不是鋅、維生素E等營養素的主要來源，平常也不會靠吃蔬菜去獲取，若只吃排行榜裡的食物，並不能滿足日常所需的營養。



此外，這類排行榜以「每100克」作為比較基準也容易誤導民眾，因為紫菜、花椰菜乾等蔬菜乾已濃縮，其營養含量看似較高，但100克蔬菜乾泡水後卻遠超一般人可食用的的分量，使得排行榜名次缺乏意義，也不宜作為營養選擇依據。



因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

近日社群平台流傳一份「蔬菜營養素含量排行榜」，列出茼蒿是鐵的冠軍、油菜是鈣的冠軍、黃瓜是鉀的冠軍等14項內容。

查核

查核點：傳言內容正確嗎？

（一）郵政醫院營養師黃淑惠表示，傳言列出各種營養素含量排名第一的「蔬菜」名單，但實際上名單裡的紅薯、蓮藕、馬鈴薯都不屬於蔬菜類，而是「五穀根莖類」，傳言一開始的分類就有問題。

黃淑惠表示，網傳排行榜的意義不大，例如蔬菜本來就不是鋅、維生素E等營養素的主要來源，平常也不會靠吃蔬菜獲取，若只吃排行榜裡的食物，並不能滿足日常所需的營養。

黃淑惠也提醒，通常此類排行榜評比基準是每100克食物裡的營養素含量，蔬菜乾已經乾燥濃縮，在同樣重量下，營養素含量也會較高；但同樣是100克，生鮮蔬菜跟蔬菜乾的分量差距很大，例如100克的紫菜、金針花乾、花椰菜乾、枸杞乾等，泡水之後可能會膨脹到400甚至500克，一般人根本吃不了這麼大量，因此光看排行榜反而容易誤導民眾。

黃淑惠逐項說明，網傳排行榜裡的「冠軍」其實都不正確。鐵質含量最高的蔬菜不是網傳的茼蒿，而是人參鬚、花椰菜乾、紅莧菜等；含鈣量最高的蔬菜則是洛神花乾、香椿，不是傳言講的油菜；黃瓜水分多，不是高鉀蔬菜，鉀含量最高的是花椰菜乾、山芹菜；蔬菜本來就不是鋅的主要來源，蘆筍也不是鋅含量冠軍，如果素食者想要補鋅，建議直接吃一小把堅果，含鋅量比蘆筍高得多。

深綠色蔬菜如紅莧菜、羽衣甘藍、韭菜或黃豆芽、黑豆芽等，其葉酸含量都比網傳的菠菜高；番茄並非維生素C含量最高的蔬菜，冠軍其實是香椿，其次則是糯米椒、青椒、紅椒等；維生素E含量最高的蔬菜為金針花乾、乾辣椒、枸杞乾等，但這些食物很難直接吃到100克；胡蘿蔔素裡的維生素A含量，最高的是胡蘿蔔、荷蘭豆、櫻桃小番茄、皇宮菜等，香椿、香菜、芥蘭、菠菜、韭菜裡的含量也都比綠花椰菜高，白花椰菜則更低，至於野苦瓜的排名僅20幾名，也非維生素A含量冠軍。

另外，網傳排行榜提到的紅薯、蓮藕、馬鈴薯都不屬於蔬菜，而是「五穀根莖類」。黃淑惠說，紅薯確實含有膳食纖維，但含量最高的其實是帶殼紅藜麥；蓮藕蛋白質含量低，與傳言所述相反，如果想從五穀類攝取到更多蛋白質，吃豌豆仁、皇帝豆、綠豆、紅豆都比蓮藕好；馬鈴薯也不是維生素B6冠軍，含量最高的是金針花乾、辣椒乾、大蒜、紫花椰菜、蒜苗等。

（二）榮新診所營養師李婉萍表示，網傳排行榜裡的食物確實含有相關營養素，但都不是「冠軍」，例如傳言稱苦瓜是維生素A冠軍，但實際上，無論綠色或白色苦瓜的維生素A含量都很少，含量高的蔬菜種類為地瓜葉、空心菜、菠菜等深綠色蔬菜。

李婉萍指出，傳言還有多處不正確，例如花椰菜也不是胡蘿蔔素冠軍，因為胡蘿蔔素主要還是存在於橘紅色的蔬菜中；苦瓜的維生素C含量更勝於傳言所說的番茄；黃瓜並非高鉀蔬菜，腎臟病友可以安心食用；油菜等深綠色蔬菜確實含鈣質，但吸收率並不好；想靠吃茼蒿補鐵不如吃豬肝、腰子補充更快；蓮藕、馬鈴薯內的蛋白質並非優質蛋白質，黃豆會是更好的選擇。