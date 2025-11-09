網傳「蕭美琴赴歐演說是花80億交換」...總統府駁斥「絕非事實」：已通知警政單位依法調查處理

副總統蕭美琴本月7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表專題演說，達成重大外交突破。不料，卻有網友在社群媒體傳播，指外媒報導稱「台灣捐贈80億元，交換蕭美琴的赴歐演講」。對此，總統府今（9日）發布聲明駁斥，並強調已通知警政單位依法調查處理，籲外界勿轉傳未經查證的訊息。

有關網路出現不實訊息聲稱「法國《BBC》報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事，總統府發言人郭雅慧指出，「相關內容實屬惡意捏造，絕非事實」。

郭雅慧強調，總統府有注意到此則造謠貼文，「已通知警政單位依法調查處理」。總統府呼籲，「各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血」。

