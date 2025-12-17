網傳「蘇門答臘大象拯救老虎」影片為AI生成影像

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「蘇門答臘大象救起一隻被急流沖走的老虎」？

這是AI生成影像

近日網路流傳「蘇門達臘大象拯救老虎」影片；經查證，網傳影片為AI生成，並非真實影像，且在自然界中，大象拯救老虎情境也不合理。



一、查核中心利用AI偵測工具檢測網傳影片，發現網傳影片有高機率為AI生成，並非真實影像。



二、動物專家表示，在自然界中，大象拯救老虎的情境並不合理，且網傳影片裡「老虎爬上大象背部」的行為也不自然， 如從影片可見老虎攀爬時右前掌向上，大象耳朵原本貼在背側，理應會被老虎的右掌鉤到，但畫面下一秒卻顯示大象耳朵向前搧動，而老虎右掌已在象背上，前後動作出現不合理的衝突。由此可判斷並非真實影像。



因此，網傳影片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

根據國內媒體《中央社》、《公視》等新聞報導，日前有熱帶氣旋在印尼蘇門答臘島引發洪災。12月16日起，社群平台開始流傳一段「蘇門答臘象在洪水中拯救老虎」影片，聲稱自然災害讓這兩隻野生動物展現出人性化的一面。這段影片在網路上有超過百次分享。

查核

查核點：網傳影片是真實影像嗎？

網傳影片有高機率為AI生成

查核中心利用Hive Moderation、Was it AI等線上AI偵測工具檢測網傳影片，結果發現網傳影片有高機率為AI生成影像，並非真實畫面。

自然界裡大象拯救老虎情境不合理

查核中心向台北市立動物園動物組組長吳立信求證。吳立信表示，從影片中的大象外觀可以判斷應為亞洲象，但是否為蘇門答臘象，還需要有更明確的影像畫面才能確認。但由於「大象拯救老虎」情境並不合理，「老虎攀爬上大象背部」的行為也不自然，因此可判斷並非真實影像。

吳立信指出，觀察影片中老虎的攀爬過程，其右前掌向上攀時，大象耳朵貼背，照理來說老虎的右掌應該會鉤到象耳，但下一秒大象耳朵卻向前搧動，老虎的右掌則已經在大象背上，兩者動作有衝突。

吳立信進一步說明，蘇門答臘象與蘇門答臘虎，在印尼的Leuser生態系統（位於蘇門答臘島的熱帶雨林）中具有重疊的棲地，兩物種都高度仰賴森林的完整性，但現在都因棲地開發、盜獵等因素，導致動物分布下降。

他表示，蘇門答臘象與蘇門答臘虎的棲息地仍有部分差異。根據研究，蘇門答臘象偏好低地棲地，位於該生態系的周邊，因此比較容易受到棲地開發影響，分布範圍明顯減小或轉移；而老虎在有獵物的森林內部範圍內，分布則顯得較為穩定。