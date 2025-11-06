網傳「西芹粉防癌降三高」是假冒醫師名義的一頁式詐騙網站

Taiwan FactCheck Center

網傳「洪永祥醫師販售有機西芹粉，可以防癌、降三高」？

假冒醫師名義的一頁式詐騙網站

發佈：2025-11-06

報告編號：3888

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳連結販售「有機西芹粉」並聲稱是由腎臟科醫師洪永祥與廠商聯合販售；經查證，這是冒用洪永祥醫師名義的一頁式詐騙網站。



一、腎臟專科醫師洪永祥在臉書發文澄清，自己並未販售網傳西芹粉，這是冒用他名字的詐騙廣告。



二、網傳線上購物網站及發布醫師推薦影片的臉書粉專，均符合購物詐騙的特徵。



例如，粉專多次更名、成立時間過短、粉絲人數極少、宣稱為台灣本地商家但卻使用簡體中文、管理者位於國外等；購物網站則僅有單一頁面，未提供商家名稱、統一編號等合法網路商家必要資訊，聯絡方式僅有LINE客服，且採取「貨到付款」方式販售，均符合一頁式詐騙網站的特徵。



因此，傳言為可疑的「詐騙」訊息。

背景

近日臉書等社群平台流傳雲林及彰化有機西芹粉網購連結，也有臉書粉專發布洪永祥醫師推薦西芹粉產品的影片，聲稱吃了可以降三高、抗癌防癌等。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：洪永祥醫師是否有販售網傳西芹粉？

這是冒用洪永祥名義的一頁式詐騙網站

（一）腎臟專科醫師洪永祥在他的臉書粉絲專頁及個人頁面都發布貼文指出，近期臉書上流傳的「雲林有機西芹粉」是冒用他名義的詐騙廣告，請民眾不要上當。

（二）查核中心檢視發布醫師推薦影片的臉書粉專，發現有許多疑點，例如粉專多次更名、成立時間過短、粉絲人數極少、宣稱為台灣本地商家但卻使用簡體中文、管理者位於國外等，與一般正常的商家粉專並不相同。

（三）查核中心進一步檢視網傳「有機西芹粉」網購連結，發現該網站為單一頁面呈現，未提供商家名稱、統一編號等合法網路商家必要資訊，聯絡方式僅有LINE客服，且採取「貨到付款」方式販售，均符合一頁式詐騙網站的特徵。

實際點擊網站內的按鍵如「點選我學習做麵包技巧」、「學好食譜做好抗氧化」等，也無法開啟，與正常運作的購物網站明顯不同。

另外，該網站還有使用馬拉松選手曹純玉、麵包師傅吳寶春及藝人林志穎的照片，意圖營造名人代言、推薦的效果，然而經查證，3人都並未公開為網傳西芹粉代言，也未查找到他們推薦該產品的證據。

網傳線上購物網站擷圖

（四）冒用醫師名義的詐騙廣吿層出不窮，查核中心第3787號、第3778號、第3632號，以及第2109號查核報吿，都曾破解一頁式廣告詐騙。資安專家指出，這類網站常以亂數網址、單一頁面呈現，意圖販賣商品卻缺乏店家的聯繫資料，極可能是詐騙。