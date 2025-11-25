網傳「謝長廷以珠寶賄賂高市高苗」源於不可信的海外匿名論壇
網傳「暗網洩露郵件，日本首相高市早苗出任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂，以影響日本對台政策」？
源於匿名論壇的仿作文件，網傳說法查無實證
發佈：2025-11-25
更新：2025-11-25
報告編號：3913
查核記者：陳培煌
責任編輯：陳偉婷
發佈：2025-11-25
報告編號：3913
記者：陳培煌、責任編輯：陳偉婷
日本首相高市早苗先前在國會談及「台灣有事」引發中國反彈，近日有台灣臉書粉專引用「暗網文件」，指稱前駐日代表謝長廷以珠寶賄賂高市。經查，此說法出處不明，且經日語專家分析，所附文件用語不符日本官方文件體例，明顯具有「中式日文」特徵。日本主流媒體也查無相關報導，傳言說法並不可信。
一、傳言源自海外匿名論壇一名帳號僅創立3天的使用者所貼文。該論壇無需身分驗證即可註冊，貼文內容聲稱外流的Email顯示謝長廷涉嫌賄賂高市早苗，並提供下載文件連結，但均無說明檔案來源為何，可信度存疑。
二、日語教師周若珍協助查核傳言文件後指出，傳言文件Email內容出現多處用語不自然、詞彙與敬語使用偏差等不符合日語母語者習慣的問題，整體呈現明顯的「中式日文」特徵，與日語母語者的書寫方式相差甚遠。
三、總統府資政、前駐日代表謝長廷受訪時表示，傳言內容是假訊息。台灣外交部也說，傳言訊息毫無依據，純屬子虛烏有。
四、檢索《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》等日本主流媒體，均無出現網傳宣稱「謝長廷以珠寶首飾」的報導內容。
傳言出自不可信的消息來源，且引用的文件有多處文法、用語破綻，查無明確證據證明網傳說法為真；因此，為可疑的「錯誤」訊息。
背景
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國、日本關係惡化。臉書政治粉專「台灣網路視窗」於11月24日發文指出「2025/11/23暗網黑客聲稱疑似日本首相高市早苗收受賄賂的郵件洩漏，郵件內容顯示她出任總務大臣期間收受謝長廷數百萬高價值珠寶賄賂，以影響日本對台政策。」
貼文附圖有3件，一份標題為「高市早苗」的個人資料頁，列出其現任職務、生年月日，以及一段以黑色方塊遮蔽的「不祥事一覧」（爭議事項列表）；另外為兩封似日本國會議員辦公室人員往來的 Email 截圖，主旨為「台湾のお土産（台灣伴手禮）」，並附有編號（001～004）的珠寶、飾品照片。
查核
查核點：傳言說法是否為真？
傳言源自海外匿名論壇貼文，帳號新建僅3天即發文，並非可信來源
檢視臉書粉專帳號「台灣網路視窗」於11月24日貼文內容，其留言有貼出傳言源自一個海外匿名論壇「DarkForums」帳號「Samurai」貼文。「DarkForums」網站本身不需要身分驗證即可註冊帳號。
貼文內容為英文，翻譯中文後為「外流的Email顯示日本首相高市早苗收受外國人賄賂。高市早苗應該辭職」，並附上一個外部下載連結，點擊下載後出現一份「X ー フ ァ イ ル 」（中譯為X檔案）檔案，內容即為帳號「台灣網路視窗」貼文附圖內容。
不過，檢視匿名論壇發文帳號，可見其在11月創建帳號，發文時距離成立帳號才3天，且沒有註明檔案來源為何。
傳言內容出現明顯「中式日文」特徵，不是由日語母語者所撰寫
傳言圖片包含兩封以日文撰寫的Email截圖，被標示為「メール番号001」與「メール番号002」。第一封信件中，寄件者署名為「木下剛志」，內容表示「收到來自台灣謝長廷的禮物」，並附上數張珠寶、飾品的照片，要求收件者妥善保管；第二封回覆信則由「山本一彦」署名，簡短表示「已安排並確認」。這兩封信件被呈現為日本國會議員辦公室內部的往來郵件，並被作為指控高市早苗接受台灣方面贈禮的「證據」。
因傳言內容為日文，查核中心11月25日聯繫日語教師周若珍協助查核。
周若珍檢視傳言內容後表示，傳言圖片所附的Email內容出現多處用語不自然、詞彙選擇偏差、敬語使用錯誤等不符母語者習慣的問題。儘管整封信沒有嚴重的文法錯誤，但通篇的表達方式都有明顯的「中式日文」特徵，看起來完全不像是由日語母語者撰寫。
1. 「国会議員事務所」一詞在日本官方語境中並不自然。日本國會議員的辦公室正式稱呼是「国会事務所」（位於東京）與「地元事務所」（選區地方），若要刻意區分，也會使用這兩種既定用語，而不會用「国会議員事務所」，特別是在日本議員秘書或國會相關正式公務信件裡。
2.「……届いた、台湾の謝長廷……」的句子結構也不自然。「届いた」是一個完整句子的結尾，日語母語者通常不會在這裡加個「、」就直接連接後半句；不過慣用華語的日語學習者可能會有這樣的習慣。
3.「貴重」在日文裡確實有「價格昂貴」的意思，但在絕大多數的情況下，都是表示「珍貴、寶貴、重要、稀有」等意思，例如「貴重な経験」等等，日本人平常並不會用它來形容珠寶或首飾。因此，「貴重なアクセサリー」看起來非常不自然，這是非母語者常犯的用詞錯誤。
4. 日文裡有非常明確的敬語用法，必須隨著提及對象的地位，調整句中呈現的敬意，尤其是工作上的書信往來，更是嚴格。然而文中提到「高市先生」那句的動詞「考え」和「指示しました」，都沒有使用尊敬的語氣，但在文末請對方確認時，卻使用了尊敬的語氣，這種落差看起來不合常理。
5. Email信件的內容語意並不清楚。寄件者「木下剛志」的訊息看似是在交代對方要妥善保管收到的禮物，回信者的內容卻像是在說「我已確認這件事已經有人安排處理」。
日文中的「手配」通常只表示「已做好準備」或「正在安排中」，不表示事情已經完成。例如消費者網購時會看到「発送手配済み」，意思是店家已經準備要出貨，但包裹尚未寄出。因此，如果回信者想表達自己已經完成「木下」所交代的工作，日文並不會使用「手配」這個詞。這樣的用法顯得不自然，也不符合日語母語者的表達方式。
日本主流媒體沒有報導傳言內容
瀏覽《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》等日本主流媒體，均無出現網傳宣稱「謝長廷以珠寶首飾賄賂高市」的報導內容。
謝長廷、外交部澄清：網傳內容是假訊息
查核記者11月25日致電總統府資政、前駐日代表謝長廷，謝長廷表示，傳言內容是假訊息。台灣外交部11月24日回覆，傳言訊息毫無依據，純屬子虛烏有之捏造，明顯不是事實。
補充資料
外語「爆料文件」常以中文翻譯包裝，實際內容多有錯誤
過去網路常出現「爆料文件」，會以英文或外語呈現，再由貼文者以中文加註或翻譯「文件內容」，讓不熟悉原語言的民眾容易直接相信內容為真。
然而，這些文件時常出現文法錯誤或語用不當等破綻。查核中心過去便曾處理多起類似案例，例如網傳「賴清德與巴拉圭總統簽署社宅協議」文件、宣稱「蔡英文獲哈德遜研究所領導力獎是以15萬美元買來的」文件、以及「美國司法部文件顯示台灣花9400萬元遊說裴洛西」等說法。這些案例經語言專家檢視後均發現文件內容存在明顯的文法或語言使用錯誤，並非由母語者撰寫。
