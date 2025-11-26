網傳「謝長廷拿百萬珠寶賄賂高市早苗」台灣查核中心調查後打臉了

網傳謝長廷「拿百萬珠寶賄賂高市早苗」，經查核中心認定是錯誤訊息。 圖：翻攝自台灣事實查核中心

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳要求民眾勿前往日本旅遊後又祭出禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持。然而，近日有台灣粉專引用「暗網文件」，指稱總統府資政、前駐日代表謝長廷以百萬珠寶賄賂時任總務大臣的日本首相高市早苗，以影響日本對台政策，引發關注。對此，台灣事實查核中心調查後發現許多疑點，指出該消息為可疑的「錯誤」訊息。

臉書粉專「台灣網路視窗」於24日發文指稱「2025/11/23暗網黑客聲稱疑似日本首相高市早苗收受賄賂的郵件洩漏，郵件內容顯示她出任總務大臣期間收受謝長廷數百萬高價值珠寶賄賂，以影響日本對台政策。」並附上3張圖片，包括一份標題為「高市早苗」的個人資料頁，列出其現任職務、生年月日及「不祥事一覧」（爭議事項列表）；另外為兩封似日本國會議員辦公室人員往來的Email截圖，主旨為「台湾のお土産（台灣伴手禮）」，並附有編號（001～004）的珠寶、飾品照片。

查核中心調查發現，傳言源自海外匿名論壇一名帳號僅創立3天的使用者所貼文。該論壇無需身分驗證即可註冊，貼文內容聲稱外流的Email顯示謝長廷涉嫌賄賂高市早苗，並提供下載文件連結，但均無說明檔案來源為何，可信度存疑。日語教師周若珍協助查核傳言文件後指出，傳言文件Email內容出現多處用語不自然、詞彙與敬語使用偏差等不符合日語母語者習慣的問題，整體呈現明顯的「中式日文」特徵，與日語母語者的書寫方式相差甚遠。

查核中心提到，謝長廷受訪時表示，傳言內容是假訊息。台灣外交部也說，傳言訊息毫無依據，純屬子虛烏有。再加上檢索《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》等日本主流媒體後發現，均無出現網傳宣稱「謝長廷以珠寶首飾」的報導內容。查核中心最後認定，傳言出自不可信的消息來源，且引用的文件有多處文法、用語破綻，查無明確證據證明網傳說法為真；因此，為可疑的「錯誤」訊息。

