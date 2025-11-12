網傳「賴清德黃埔閱兵」畫面實為陸軍戰車成軍活動，並非閱兵典禮

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「賴清德黃埔閱兵對比中共九三閱兵」？

畫面實為陸軍M1A2T戰車成軍典禮，並非閱兵

社群平台流傳一段影片，將「賴清德黃埔閱兵」與「中國九三閱兵」畫面並列比較。實際上，影片中出現總統賴清德的畫面，來自陸軍換裝美製M1A2T戰車的成軍活動，並非閱兵典禮。



一、網傳影片實為10月31日陸軍新竹湖口營區第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。聯兵三營汰換原有CM11戰車，成為全台首個換裝M1A2T的單位，並非網傳黃埔閱兵儀式。



二、軍事專家指出，成軍典禮的目的是慶祝部隊正式編成與裝備接裝，舉辦單位依部隊層級而異，展示裝備數量通常較少；閱兵旨在對外展現整體軍力與士氣，往往由多個軍種共同參與。



傳言影片將陸軍M1A2T戰車成軍典禮與閱兵活動畫面並列比較，並以「黃埔閱兵」字樣標示，容易造成誤解。實際上，成軍典禮與閱兵在活動性質、規模與目的上均有明顯差異，網傳內容的對比呈現可能使人誤以為兩者屬於同類活動。因此，為「易生誤解」訊息。

背景

社群平台流傳一段影片，畫面左右並列對比，分別標示「賴清德黃埔閱兵」與「中國九三閱兵」。影片文字聲稱：「對岸看到這段賴清德堪比AI製作的閱兵影片，恐怕要笑到失去戰鬥能力。」

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：傳言影片內容

網傳畫面實為10月31日陸軍第584旅M1A2T戰車換裝典禮，非「黃埔閱兵」

（一）將賴清德出現的畫面進行反搜，可找到《台視新聞》於10月31日直播「賴清德主持M1A2T戰車成軍典禮」，21分7秒處與傳言影片畫面完全相同。

根據《中央社》、《聯合報》、《青年日報》、《自由時報》等媒體報導，總統賴清德於10月31日出席陸軍新竹湖口營區第584旅聯兵三營換裝美製M1A2T戰車成軍典禮，宣布成軍命令並校閱部隊。聯兵三營汰換原有CM11戰車，成為全台首個換裝M1A2T的單位。

（二）另將中國九三閱兵畫面進行反搜，可找到《BBC News 中文》於今年9月3日直播「中國抗戰勝利80週年閱兵」影片，49分57秒處與傳言影片畫面相同。

查核點二：「成軍典禮」是否可與「閱兵典禮」進行比較？

閱兵為對外軍備展演性質，成軍典禮為慶祝單位正式編成，兩者無法直接類比

（一）國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，「軍隊成軍典禮」與「閱兵」雖同屬軍事活動，但性質截然不同，兩者無法直接相比。

舒孝煌說，成軍典禮的重點在於慶祝部隊正式編成，活動內容多為授旗儀式、長官訓示等，規模則視單位層級而定。例如：此次 M1A2T 戰車成軍典禮僅為營級單位，因此展示的車輛或裝備規模看起來會相對較少；或過去 F-16V 的接裝成軍典禮時，則是以聯隊方式組成，並安排接裝的飛機出席。

相較之下，傳言用來相比的「閱兵」則屬於對外展示性質或重大事件時舉行，儀式也通常結合多個軍種共同出席，以展現整體軍力與士氣。如大眾熟知的中共九三閱兵，為國家級的慶典活動。而台灣近年則較少使用「閱兵」一詞，改以「國防展演」方式，國軍主要會在國慶時展演。

（二）國軍的各式演訓或成軍活動畫面，經常被擷取後與中共「九三閱兵」進行對比。查核中心先前在第3819號查核報告中，也曾針對類似敘事進行查證。

國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲指出，中共舉行的九三閱兵是正規的軍事展示活動，目的是要展現軍備實力、紀念中國人民抗日戰爭勝利。較類似於中華民國國慶典禮中「國防展演」的環節。

