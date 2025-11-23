網傳「赴陸」直播自拍？ 王世堅氣「太惡劣」

近日，網路上流傳民進黨立委王世堅赴大陸的消息引發關注，但王世堅於23日下午親自現身台北大稻埕參加中藥本草文化節活動，明確表示這是一段經過AI深偽技術製作的影片，完全是子虛烏有。他強調自己會是最後一個踏上中國大陸的台灣人，並提出前往大陸交流的三大條件。此外，王世堅更呼籲數位發展部及國安單位應積極重視AI深偽技術濫用的問題，以防止類似事件再度發生。

民進黨立委王世堅。（圖／TVBS）

王世堅在活動現場親自回應了網路上流傳的影片。這段在抖音平台上出現的30秒影片中，疑似王世堅的人物拿著自拍棒，宣稱自己「來大陸」且「不代表民進黨」。對此，王世堅嚴正駁斥表示，這完全是惡意造假，他強調：「當時可能是去跳海吧，這是很惡劣，事實上這是子虛烏有，胡說八道的事情。我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人。」

民進黨立委王世堅。（圖／TVBS）

經過仔細比對，這段假影片竟是利用王世堅七年前為兌現承諾，搭船至蘭嶼跳海的真實影片進行改造。影片背景完全相同，只是將原本關於蘭嶼的言論替換成了關於大陸的內容。面對這種情況，王世堅表示：「他們大量使用這種深偽的AI，我會強烈要求不只是數位發展部，我會要求國安單位要更積極重視這個問題。」

台北市長蔣萬安。（圖／TVBS）

王世堅的高人氣也帶動了流行用語的傳播，甚至連台北市長蔣萬安也受到影響。蔣萬安在參加路跑活動時，提到妻子幫他照顧兩個年幼的孩子，讓他可以「從從容容、游刃有餘」地前來參加活動，明顯引用了王世堅的經典用語。對此，王世堅回應：「不在其位不謀其政，那我只能祝福蔣萬安市長說，他要更努力的投入。」這句話白話文的意思就是，他認為在市政上看不到蔣萬安市長有什麼表現。

