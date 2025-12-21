網傳「跨年北投砍百人」 蔣萬安：3則訊息皆境外IP

台北市長蔣萬安表示，跨年夜將採最高規格維安部署，以確保民眾人身安全。

台北車站、捷運中山站19日晚間發生隨機砍人事件，釀成4死、11傷的慘劇，引起社會譁然。豈料，網路又傳出有人揚言，「12月31日要在北投砍死100人」。對此，台北市長蔣萬安今（21日）表示，市府已掌握包含此則留言在內的3則恐嚇訊息，經查IP位址均位於境外；而為確保跨年夜安全，市府將採取最高規格維安部署，除加強相關區域巡邏外，特勤小組也將進駐戒備。

27歲凶嫌張文19日犯下隨機砍人案，民眾餘悸猶存，網路上卻接連出現恐嚇言論，繼日前有不明人士揚言攻擊高雄車站後，昨（20日）又有網友在社群上預告，「12月31日會在北投砍死100人」，再度挑起社會敏感神經。

對此，蔣萬安今（21日）出席1219事件緊急維安應變小組會議，會後受訪表示，針對20日、21日網路上陸續出現的恐嚇留言，在第一時間已要求警察局嚴加查辦，並追溯源頭；目前經查，3則揚言攻擊北投的恐嚇留言，IP位址均位於境外。

蔣萬安表示，市府會持續加強相關區域維安，包括北投地區等人潮眾多的場域，都會提高戒備。同時，也已確定安排特勤小組、鎮暴犬及防暴車進駐，務求以最高等級的規格，確保活動期間所有參與民眾的人身安全。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





