網傳「長期唱歌不容易感冒」說法過度誇大

網傳「長期唱歌的人不容易感冒，只要唱歌30-60分鐘，免疫抗體就會明顯上升」？

唱歌與sIgA及壓力荷爾蒙的變化有關，但光靠唱歌無法預防疾病。

發佈：2025-12-19

報告編號：3944

記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷

近日網路熱傳「唱歌30-60分鐘能使免疫抗體上升、長期唱歌的人不容易感冒」說法；經查證，部分研究發現唱歌與sIgA（分泌型免疫球蛋白A）及壓力荷爾蒙的變化有關，但「唱歌的人不容易感冒」說法則是綜合數個相關研究後自行推論得出，實際上難以單靠唱歌預防疾病。



一、免疫風濕科醫師表示，傳言內容可能是綜合了數篇相關研究，再自行推論「長期唱歌的人不容易感冒」，但此說法過於誇大。



醫師說明，傳言提及的「sIgA（分泌型免疫球蛋白A）」，指的是分泌出來到黏膜或液體中的IgA，但在唾液或鼻水中測量到增加的IgA，不一定代表免疫力增強，可能僅反映黏膜分泌量改變（例如感冒流鼻水）。



二、免疫學者表示，部分研究確實觀察到唱歌與sIgA及壓力荷爾蒙皮質醇的變化有關，但這些結果僅屬相關性分析，尚未證實其因果關係，網傳「長期唱歌的人不容易感冒」說法若要成立，仍須更多數據支持。



三、專家建議，除了唱歌紓壓外，均衡飲食、規律作息、養成運動習慣、保持愉快心情等，也都有助於提升免疫力。



唱歌確實可紓壓，但唱歌與預防疾病的因果關係尚待驗證。因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

背景

近日網路流傳「長期唱歌的人不容易感冒」說法，聲稱有研究發現，只要開口唱歌30-60分鐘，喉嚨和鼻腔前線的免疫抗體SIgA就會明顯上升，能提升免疫力，不易感冒。

查核

查核點：傳言說法正確嗎？

唱歌可紓壓有助身心健康，但無法光靠唱歌預防疾病

（一）嘉義長庚醫院內科部風濕科主治醫師林靖麒表示，傳言內容可能是綜合了過去幾篇相關研究（1、2）而成，再自行推論「長期唱歌的人不容易感冒」，但此說法過於誇大。

林靖麒說明，IgA（免疫球蛋白A）的生產是由漿細胞（plasma cell）生產後，經由血流運送到黏膜下層，再由上皮細胞運到黏膜，而傳言提及的「sIgA（分泌型免疫球蛋白A）」，指的是分泌出來到黏膜或液體中的IgA。

他指出，測量到sIgA增加，亦即在唾液或鼻水中測量到增加的IgA，但這不一定代表免疫力增強，因為只要是在上皮細胞增加運量的狀況下（例如感冒流鼻水），測得的IgA都會增加。

林靖麒表示，在某些情況下，心情不好或壓力大的確會降低免疫系統的反應，因此只要做任何能讓心情好的事，都能降低壓力、讓免疫反應恢復正常。唱歌確實能讓心情變好，但若想用唱歌來抵抗跟免疫有關的疾病，實務上恐怕有困難。

因此他也建議，除了減少壓力外，規律作息、均衡飲食，都能增進免疫力。

（二）台灣大學醫學院免疫學研究所助理教授柯俊榮表示，過去確實有研究實驗發現， SIgA及皮質醇（cortisol）均會因為唱歌而產生變化，這個變化很可來自於自主神經的影響，不過這些都是相關性的分析，還沒有確認因果關係。

柯俊榮表示，免疫系統的調控本身就是一個複雜的機制，端看少數分子的變化，很難講免疫力是否就會大幅提升。他認為，網傳「長期唱歌的人不容易感冒」說法仍須更多數據支持，對此他也持保留態度。

柯俊榮表示，想要提升自己的免疫力，健康生活非常重要，具體作法包括均衡飲食、規律運動、保持愉快的心情等，若唱歌能釋放壓力，也是不錯的選擇，但要提醒民眾的是，單靠唱歌並不能治病，傳言過於誇大。