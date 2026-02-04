網傳「陳菊RIP」死訊 高醫：健康狀況穩定 復健持續進步

網路再傳「陳菊RIP」不實謠言，高醫表示陳菊目前復健狀況穩定、持續進步，呼籲勿再散布錯誤訊息。（本報資料照片）

前監察院長陳菊近日再度遭網路謠言中傷，社群平台流傳「陳菊RIP」不實訊息，引發外界關切，對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院表示，陳菊目前在醫療團隊妥善照護下，整體復健狀況穩定，且持續進步中，呼籲外界勿再散布錯誤訊息。

陳菊於民國113年底因流感前往高醫就醫，並安排例行性健康檢查，期間發現右側腎臟有腫瘤，經手術切除後恢復情況良好，一度已可下床活動，不料在出院前一天，陳菊突感右下肢無力，在病房內站立困難，經檢查確認為左側腦中風，隨即接受治療，目前仍持續進行復健療程。

廣告 廣告

由於陳菊病況受到關注，近一年多來屢遭網路謠言攻擊，甚至曾誤傳死訊，驚動警方介入調查，此次再度出現「陳菊RIP」的不實貼文，不僅引發社會譁然，也讓醫療團隊與家屬不堪其擾。

對於謠言再起，陳菊前幕僚、高雄市議員黃彥毓痛批，相關說法「實在是胡扯一通，非常惡劣」，強調陳菊狀況正逐步恢復，目前仍持續復健中，希望外界給予病人基本尊重。

花媽子弟兵、高雄市議員簡煥宗也表示，這類不實謠言三不五時在網路出現，不僅干擾醫院正常運作，也對病人及家屬造成心理壓力，他指出，陳菊目前正朝好的方向發展，期盼社會各界給予祝福，讓她專心復健、早日康復。

高醫最後重申，陳菊目前整體健康狀況穩定，復健持續進步，感謝社會各界關心，也呼籲民眾勿再轉傳未經查證的不實訊息。

【看原文連結】