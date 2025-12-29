網傳「電鍋搶票妙招」3分鐘買到 專家：電磁波助攻

網傳「電鍋搶票妙招」3分鐘能買到票。（示意圖／翻攝自Unsplash）

演唱會門票好難搶！不過日前有網友分享，只要把手機放入電子鍋的內鍋，就能在3分鐘內搶票成功，貼文一出立刻引發熱議。對此，物理老師坦言，這都市傳說也許是因為內鍋產生「電磁波反射增強」的影響，這時候手機的通訊效果比較好，但成功案例目前不多，仍須透過更多實驗來佐證。

不少人為了搶購演唱會票券而相當緊張，日前就有網友在社群平台Threads上發文分享，只要將手機放入電子鍋的內鍋中，就能在3分鐘內購票成功，她直呼：「電鍋超有用，我3分鐘就進去了，美美get」。

貼文曝光後，不少網友紛紛湧入留言區表示，「我也是用電鍋搶到的」、「都市傳說太厲害了」、「用內鍋就好了，不用用整個電鍋，也不用插電」、「我也不確定是不是有用，但真的順滿多的」、「學到了，下次試試看」，另也有人表示「是不是因為隔絕干擾？一個網通工程師覺得困惑，我找一天帶一顆電鍋過去公司試試，看這樣到訊號跟速度是不是真的會變好」。

對此，根據《華視新聞》報導，物理老師梅期光受訪時表示，這都市傳說也許是因為內鍋產生電磁波反射增強的影響，也可能是某一種空檔，放在內鍋的情況下，其電波比較強，這時候手機的通訊效果會比較好。

物理老師也補充，目前實際案例還不多，也許是種都市傳說，也可能真有其事。此消息也引起網友熱烈討論，未來搶票打算試試看這個小撇步。

