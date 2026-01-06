網傳「馬杜洛被捕後的第一張照片」是後製造假

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「白宮公布馬杜洛被俘後的第一張照片」？

變造他人舊影像而成

發佈：2026-01-06

更新：2026-01-06

報告編號：3967

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-06

報告編號：3967

記者：邱劭安、責任編輯：陳偉婷

馬杜洛遭到美國逮捕後，社群平台流傳一張宣稱是白宮公布馬杜洛被俘後的第一張照片。經查，網傳圖片是變造自親俄派烏克蘭前議員被烏國情報單位逮捕的圖片，並非馬杜洛。



一、經圖片反搜，網傳圖片應是變造2022年4月親俄派烏克蘭前議員梅維楚克被逮捕的照片。比對發現，網傳圖片將梅維楚克的頭部替換為馬杜洛，其餘包括迷彩服款式、坐姿、背景牆面及藍色手銬等細節完全一致。



二、美國白宮及各大主流媒體，均未出現網傳照片。



馬杜洛被捕後照片最早由美國總統川普於其社群帳號公布，白宮直接擷取川普貼文轉發。畫面中馬杜洛身穿灰色運動服、戴著眼罩並雙手上銬；抵達紐約時，馬杜洛已改成藍色上衣及黑色長褲。



網傳圖片挪用2022年親俄烏克蘭前議員照片，再後製合成馬杜洛的頭部。因此，為「影像變造」的錯誤訊息。





背景

美國總統川普1月3日下令攻擊委內瑞拉多處地區，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦，押解至美國。

隨後社群平台流傳一張圖片，一名身著迷彩服、雙手上銬的男子坐在椅子上，並搭配文字宣稱「白宮公布被俘虜的馬杜洛第一張照片」。另有版本聲稱，「美軍第160特種作戰航團在不到兩小時內逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其夫婦」。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳圖片是真的嗎？

變造2022年親俄派的前烏克蘭議員被逮捕照片

將網傳圖片透過Google進行圖片反搜，找到《安納杜魯新聞社》、《法國國際廣播電台》、《德國之聲》、《CNN》、《紐約時報》於2022年4月的報導。

報導內容指出，烏克蘭總統澤倫斯基於2022年4月12日透過通訊軟體Telegram宣布，烏克蘭國會前議員梅維楚克（Viktor Medvedchuk）因涉嫌資助恐怖主義被烏國情報單位拘捕。梅維楚克已於2022年9月的換囚行動被送往俄羅斯。

比對媒體報導照片與網傳圖片可發現，網傳圖片除了男子的頭不一樣外，其餘地方包括迷彩服、坐姿、背景牆面與左下方地上的電線等，均與2022年烏克蘭官方公布的梅維楚克照片相同。另外，馬杜洛左肩膀處還出現烏克蘭國旗，明顯不合理。

由此可知，網傳圖片經過變造處理。

網傳圖片是變造自親俄派烏克蘭前議員被烏國情報單位逮捕的圖片

白宮從未公布馬杜洛身著迷彩服的照片，首張公布的照片裡穿著灰色運動服

（一）馬杜洛被逮捕後，白宮首張公布的馬杜洛的照片（Facebook、Instagram、X）是擷取美國總統川普的貼文。畫面顯示馬杜洛身著灰色運動服，戴著眼罩，雙手上銬，川普在貼文寫道「馬杜洛在美軍硫磺島號上」。白宮的官網與YouTube頻道沒有發布馬杜洛的影像。

其後，美國媒體（路透社與ABC）也有捕捉到馬杜洛下機抵達紐約的畫面，其服裝已改為藍色上衣、黑色長褲。白宮還有發布另一段影片，畫面中藍色地毯標有「DEA NYD」字樣，馬杜洛與緝毒局人員並排行走，可能是他被押送至美國緝毒署（DEA）辦公室的影像，當時他身著黑色外套及長褲。

（二）查核中心瀏覽美國（美聯社、紐約時報、CNN、CBS、華盛頓郵報等）及其他國際（BBC、半島電視台、衛報等）主要媒體報導，均未看見有媒體引用傳言照片。