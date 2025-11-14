網傳「黃仁勳台北私人談話外流」實際為參考媒體報導的虛構場景

Taiwan FactCheck Center

網傳「黃仁勳台北私人包廂談話外流」？

取材媒體報導的創作文章

發佈：2025-11-14

更新：2025-11-14

報告編號：3900

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

近期網路流傳文章，聲稱輝達執行長黃仁勳台北私人談話流出，內容提及中國將贏得AI競賽等。經查證，此談話內容實為參考黃仁勳媒體受訪內容而來的虛構場景。



一、網傳文章宣稱黃仁勳11月5日台北私人包廂談話流出，但黃仁勳近期來台時間是11月7日至8日，並非11月5日。5日當天，黃仁勳在英國倫敦參加頒獎典禮、媒體AI峰會，不可能來台，網傳私人談話場景全為虛構。



二、黃仁勳11月5日接受英國《金融時報》訪問，認為中國能源成本較低、監管較寬鬆，未來將擊敗美國贏得AI競賽。但他也隨即發表聲明指出，中國在AI領域只落後美國幾奈秒，美國要獲勝必須持續領先，並獲得全球開發者的支持。



網傳黃仁勳私下說中國將贏得AI競賽，實際是擷取自媒體報導，且未一併呈現黃仁勳的後續完整說法。



三、網傳黃仁勳說中國有百萬AI人力、不要輕視華為，均是黃仁勳過去公開受訪內容，並非私人談話流出。



四、網傳文章參雜虛構內容，例如黃仁勳沒有批評美國晶片禁止出口給中國，是最蠢的事。黃仁勳也沒有說2027年中國AI算力將勝過其他國家總和。



五、網傳文章原始來源為中國社群平台，後續傳到台灣網路。



網傳黃仁勳私人談話，實際上是擷取黃仁勳的公開受訪內容，再加上虛構場景的創作文章，並非談話外流，傳言說法易引人誤解。

背景

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳11月5日接受英國《金融時報》訪問表示，由於中國能源成本較低，監管也較寬鬆，未來將擊敗美國，「贏得AI競賽」。

網路隨即流傳訊息，指稱黃仁勳11月5日在台北私人包廂與台積電、廣達等高層會面，私人談話流出，遭與會者洩漏給英國《金融時報》。

傳言聲稱，黃仁勳說中國有百萬AI產業人口，未來5到10年將贏得AI競賽，還提到別低估華為、美國制裁中國會適得其反等內容。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳「黃仁勳台北私人談話流出」，是真的嗎？

取材媒體報導再添加虛構內容的創作文章

網傳訊息指稱，黃仁勳11月5日在台北私人包廂與電子業高層會面，席間談話遭流出。事實上，11月5日黃仁勳人在英國倫敦，且有媒體公開報導，不可能同日在台北私人包廂發表談話，網傳訊息的場景是虛構的。

11月5日黃仁勳現身英國倫敦聖詹姆斯宮，領取伊麗莎白女王工程獎（Queen Elizabeth Prize for Engineering），由英王查爾斯三世親自頒發，同時獲獎者還有6位AI領域專家。獎項主辦單位、輝達會後均有發布新聞稿，BBC也有報導。

同日黃仁勳也參加英國《金融時報》所舉辦的「金融時報AI未來峰會」（FT Future of AI Summit），並在場邊受訪，發表「中國將贏得未來AI競賽」談話。

11月4日黃仁勳到劍橋辯論社，領取霍金研究獎（Stephen Hawking Fellowship Award），11月6日則參加「金融時報AI未來峰會」座談。

黃仁勳不只11月5日人在倫敦，前後兩天也都在倫敦或附近，不可能如傳言所說11月5日到台北私人包廂發表談話。

事實上，黃仁勳是在11月7日下午才搭乘私人專機抵達台南，參訪台積電南科廠房，隔日參加台積電運動會即離台（報導1、報導2）。

網傳訊息擷取媒體部分內容，創作黃仁勳私人談話

網傳訊息宣稱，黃仁勳私人談話外流，且遭《金融時報》報導。但比對報導與網傳訊息，發現兩者有多處差異。

11月5日《金融時報》刊出〈黃仁勳：中國將在AI競賽中勝過美國〉獨家報導，黃仁勳表示，因為較低的能源成本以及寬鬆的監管，中國將在未來贏得AI競賽。美國各州對AI的新規定，可能導致50項新法規。但同時間，中國卻透過能源補貼，提供免費電力，使得中國科技公司得以發展輝達晶片的替代品。

報導刊出後，輝達又發布黃仁勳聲明，他補充說，中國在AI領域只落後美國幾奈秒，美國要獲勝必須持續領先，並獲得全球開發者的支持。

網傳訊息提到黃仁勳認為中國會贏得AI競賽；但除此之外，中國有百萬AI人員、美國禁止出口晶片將加速中國AI算力、不要輕視華為等說法，都沒有出現在《金融時報》報導裡面。

再針對這些網傳言論查證，發現部分曾是黃仁勳的受訪內容。黃仁勳7月到訪北京時表示，中國有超過150萬名開發者在NVIDIA平台上開發（報導），他也說，輕視華為的人都太天真（報導）。

黃仁勳曾數度呼籲美國應該解除對中國的晶片管制（報導）；不過他沒有如網傳訊息所描述，批評美國政策是最蠢的事，沒有說美國政策促成中國總動員。也沒有說2027年中國AI算力將勝過其他國家總和。

綜合來看，網傳黃仁勳私人談話，部分來自《金融時報》報導，如稱中國將贏得AI競賽。部分來自過去採訪，如稱中國有百萬AI人力、不要輕視華為。但有部分內容並無根據，例如批評美國的晶片管制是最蠢的事。

可以判斷這篇網傳談話，部分取材自黃仁勳的公開受訪內容，再加上虛構內容而成，而非所謂私人談話外流。

網傳訊息來自中國社群平台

11月5日《金融時報》刊出黃仁勳受訪報導，11月6日中國微博、網易等社群平台就開始流傳這篇「黃仁勳私人包廂談話」，也有影片版本。

台灣社群平台方面，11月6日就已出現網傳訊息簡體版本，後續又流傳繁體版本。11月7日有網路媒體引用網傳訊息，當成真實事件刊出，還錯稱內容來自《金融時報》。

網傳訊息內容來自中國社群平台

左為台灣社群平台流傳訊息，右為網路媒體報導內容

首圖來源：NVIDIA Newsroom