網傳「黃仁勳台北私人談話外流」實際為參考媒體報導的虛構場景
網傳「黃仁勳台北私人包廂談話外流」？
取材媒體報導的創作文章
發佈：2025-11-14
更新：2025-11-14
報告編號：3900
查核記者：許雲凱
責任編輯：陳偉婷
發佈：2025-11-14
報告編號：3900
記者：許雲凱、責任編輯：陳偉婷
近期網路流傳文章，聲稱輝達執行長黃仁勳台北私人談話流出，內容提及中國將贏得AI競賽等。經查證，此談話內容實為參考黃仁勳媒體受訪內容而來的虛構場景。
一、網傳文章宣稱黃仁勳11月5日台北私人包廂談話流出，但黃仁勳近期來台時間是11月7日至8日，並非11月5日。5日當天，黃仁勳在英國倫敦參加頒獎典禮、媒體AI峰會，不可能來台，網傳私人談話場景全為虛構。
二、黃仁勳11月5日接受英國《金融時報》訪問，認為中國能源成本較低、監管較寬鬆，未來將擊敗美國贏得AI競賽。但他也隨即發表聲明指出，中國在AI領域只落後美國幾奈秒，美國要獲勝必須持續領先，並獲得全球開發者的支持。
網傳黃仁勳私下說中國將贏得AI競賽，實際是擷取自媒體報導，且未一併呈現黃仁勳的後續完整說法。
三、網傳黃仁勳說中國有百萬AI人力、不要輕視華為，均是黃仁勳過去公開受訪內容，並非私人談話流出。
四、網傳文章參雜虛構內容，例如黃仁勳沒有批評美國晶片禁止出口給中國，是最蠢的事。黃仁勳也沒有說2027年中國AI算力將勝過其他國家總和。
五、網傳文章原始來源為中國社群平台，後續傳到台灣網路。
網傳黃仁勳私人談話，實際上是擷取黃仁勳的公開受訪內容，再加上虛構場景的創作文章，並非談話外流，傳言說法易引人誤解。
背景
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳11月5日接受英國《金融時報》訪問表示，由於中國能源成本較低，監管也較寬鬆，未來將擊敗美國，「贏得AI競賽」。
網路隨即流傳訊息，指稱黃仁勳11月5日在台北私人包廂與台積電、廣達等高層會面，私人談話流出，遭與會者洩漏給英國《金融時報》。
傳言聲稱，黃仁勳說中國有百萬AI產業人口，未來5到10年將贏得AI競賽，還提到別低估華為、美國制裁中國會適得其反等內容。
查核
查核點：網傳「黃仁勳台北私人談話流出」，是真的嗎？
取材媒體報導再添加虛構內容的創作文章
網傳訊息指稱，黃仁勳11月5日在台北私人包廂與電子業高層會面，席間談話遭流出。事實上，11月5日黃仁勳人在英國倫敦，且有媒體公開報導，不可能同日在台北私人包廂發表談話，網傳訊息的場景是虛構的。
11月5日黃仁勳現身英國倫敦聖詹姆斯宮，領取伊麗莎白女王工程獎（Queen Elizabeth Prize for Engineering），由英王查爾斯三世親自頒發，同時獲獎者還有6位AI領域專家。獎項主辦單位、輝達會後均有發布新聞稿，BBC也有報導。
同日黃仁勳也參加英國《金融時報》所舉辦的「金融時報AI未來峰會」（FT Future of AI Summit），並在場邊受訪，發表「中國將贏得未來AI競賽」談話。
11月4日黃仁勳到劍橋辯論社，領取霍金研究獎（Stephen Hawking Fellowship Award），11月6日則參加「金融時報AI未來峰會」座談。
黃仁勳不只11月5日人在倫敦，前後兩天也都在倫敦或附近，不可能如傳言所說11月5日到台北私人包廂發表談話。
事實上，黃仁勳是在11月7日下午才搭乘私人專機抵達台南，參訪台積電南科廠房，隔日參加台積電運動會即離台（報導1、報導2）。
網傳訊息擷取媒體部分內容，創作黃仁勳私人談話
網傳訊息宣稱，黃仁勳私人談話外流，且遭《金融時報》報導。但比對報導與網傳訊息，發現兩者有多處差異。
11月5日《金融時報》刊出〈黃仁勳：中國將在AI競賽中勝過美國〉獨家報導，黃仁勳表示，因為較低的能源成本以及寬鬆的監管，中國將在未來贏得AI競賽。美國各州對AI的新規定，可能導致50項新法規。但同時間，中國卻透過能源補貼，提供免費電力，使得中國科技公司得以發展輝達晶片的替代品。
報導刊出後，輝達又發布黃仁勳聲明，他補充說，中國在AI領域只落後美國幾奈秒，美國要獲勝必須持續領先，並獲得全球開發者的支持。
網傳訊息提到黃仁勳認為中國會贏得AI競賽；但除此之外，中國有百萬AI人員、美國禁止出口晶片將加速中國AI算力、不要輕視華為等說法，都沒有出現在《金融時報》報導裡面。
再針對這些網傳言論查證，發現部分曾是黃仁勳的受訪內容。黃仁勳7月到訪北京時表示，中國有超過150萬名開發者在NVIDIA平台上開發（報導），他也說，輕視華為的人都太天真（報導）。
黃仁勳曾數度呼籲美國應該解除對中國的晶片管制（報導）；不過他沒有如網傳訊息所描述，批評美國政策是最蠢的事，沒有說美國政策促成中國總動員。也沒有說2027年中國AI算力將勝過其他國家總和。
綜合來看，網傳黃仁勳私人談話，部分來自《金融時報》報導，如稱中國將贏得AI競賽。部分來自過去採訪，如稱中國有百萬AI人力、不要輕視華為。但有部分內容並無根據，例如批評美國的晶片管制是最蠢的事。
可以判斷這篇網傳談話，部分取材自黃仁勳的公開受訪內容，再加上虛構內容而成，而非所謂私人談話外流。
網傳訊息來自中國社群平台
11月5日《金融時報》刊出黃仁勳受訪報導，11月6日中國微博、網易等社群平台就開始流傳這篇「黃仁勳私人包廂談話」，也有影片版本。
台灣社群平台方面，11月6日就已出現網傳訊息簡體版本，後續又流傳繁體版本。11月7日有網路媒體引用網傳訊息，當成真實事件刊出，還錯稱內容來自《金融時報》。
首圖來源：NVIDIA Newsroom
其他人也在看
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 7 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 23 小時前
中職》「玩職棒如果能賺錢，就是神了」 中信兄弟呼應劉保佑金句
La new、Lamigo集團董事長劉保佑曾感嘆：「玩職棒如果能賺錢，就是神了。」2019年Lamigo桃猿受邀前進總統府，當時劉保佑曾向時任總統蔡英文大吐苦水，「經營職棒16年，我賠了16億元。」直言，「這行業（經營職棒球隊）太辛苦了。」自由時報 ・ 7 小時前
MLB／毫無疑問！大谷翔平MVP三連霸 生涯4度奪獎皆「全票」寫史上第1人
大聯盟14日公布年度最大獎MVP，最終大谷翔平不但毫無疑問地完成MVP三連霸，生涯4度奪獎都是「全票」當選，他更是成為史上第1位在美聯和國聯都拿下至少2座MVP的球員。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
李連杰爆不只換心續命「還打少年血」回春！中國「暗黑1技術外流」
娛樂中心／巫旻璇報導于朦朧墜樓事件疑點依舊未解，意外引出了「器官移植一條龍」、「換血返老還童」等各式陰謀論。近期不少中國藝人狀態明顯回升，包括李連杰、洪金寶等人，都被網友形容像「逆齡」般精神奕奕，甚至從重病中完全恢復，讓外界瘋傳他們可能透過「換血」保持年輕。更有中國網紅跳出來聲稱，相關技術是中國合法上市公司的項目，引發熱烈討論。不少網友除了質疑器官與血源從何而來，也提醒外出時務必留意孩童安全。民視 ・ 1 天前
大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺
今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：自由時報 ・ 6 小時前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 1 天前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前