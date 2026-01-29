網傳「1.25兆中只有對美軍購3000億」是誤導訊息
網傳「1.25兆特別預算，只有3000億是軍購」？
對美軍購超過3000億
發佈：2026-01-29
更新：2026-01-29
報告編號：3999
查核記者：許雲凱、邱劭安
責任編輯：陳偉婷
發佈：2026-01-29
報告編號：3999
記者：許雲凱、邱劭安、責任編輯：陳偉婷
民眾黨主席、立委黃國昌日前率團訪美， 1月14日返台表示，1.25兆國防特別預算有「相當高比例」不是對美軍購。隨後網路流傳訊息，聲稱「1.25兆只有3000多億是軍購」。國防部已經駁斥網路說法，1.25兆裡面對外採購約有9千億，其中對美軍購超過3000億。
一、依據國防部公開說法，1.25兆國防特別預算中，國內產製部分約為3000餘億元，其餘9000億都是對外採購。
對外採購又分「對美軍購」與「商購」（公開招標），其中對美軍購共9案，目前已公開5案（金額3千億），另有4案美方還在審查，尚無法公開。9案總金額超過3000億，因此網傳「對美軍購只有3000億」並非事實。
二、民眾黨主席、立委黃國昌返台後表示，1.25兆裡面「有相當高比例」並非對美軍購，又說美方已公布軍售達3000億，後續還有軍購項目待公布。並無聲稱1.25兆中僅有3000億是對美軍購。
黨工陳智菡也公開澄清，返台記者會沒有說「1.25兆只有3000億是對美採購」，相關報導都是錯誤說法。
三、但是陳智菡曾在廣播節目中質疑「1.25兆減3500億新臺幣，剩下這筆錢是什麼呢？」，再加上黃國昌曾提及「美國公布3000億軍購」，網路傳言是拼湊這些片段說法而成。
網傳「對美軍購只有3000億」，國防部已經明確指出是錯誤訊息；傳言源自民眾黨訪美返台後相關言論，但該黨也指出這是誤解。因此網傳訊息為「錯誤」。
背景
2025年11月總統賴清德公布將提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」，目前特別預算條例已送至立法院審議，但在野黨多次以質疑預算合理性為由，反對交付委員會審查。
民眾黨主席、立委黃國昌1月12日率團訪問華府，14日返台召開記者會宣稱，1.25兆特別預算裡面，有「相當高比例」與對美軍購無關。
黃國昌說明，1.25兆的預算中，其中有5項是美國2025年12月公布的軍購項目，總金額約為新台幣3000億元，後續還會有美方公布的項目，但時程難以預期。
民眾黨立法院黨團主任陳智菡同日中午專訪時，質疑「1.25兆減3500億新臺幣，剩下這筆錢是什麼呢？」。
隨後，社群平台流傳訊息宣稱，「1.25兆國防特別預算，只有3000多億是軍購」等相關說法。
查核
查核點一：網傳「1.25兆國防特別預算中，只有3000億軍購」，這是真的嗎？
對美軍購共9案總金額超過3000億，已公開5案（金額3000億），另有4案未公開
國防部1月14日指出，1.25兆國防特別預算，其中國內產製部分約為3000餘億元，其餘均為對外採購，網路傳言「對美軍購只需3000億」不是事實。
國防部副部長徐斯儉1月15日記者會解釋，1.25兆裡面，除了3000億在台產製，其餘約9000億都是為對外採購。對外採購又分兩類，第一種「軍購」，專指台灣透過美國政府向美國廠商簽訂契約。第二種是「商購」，即是公布採購項目，向外界公開招標。
徐斯儉也說，對美軍購部分，目前已向大眾公布5案，另還有4案進行中，因美方尚未公布、通知美國國會，台灣目前也無法公開，但會在立院機密會議對立委說明。
綜合徐斯儉說法及國防部先前公開資訊，在1.25兆中，共有對美軍購9案，其中5案2025年已經公開，即「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」等項目，總額約台幣3000億（細節參考文末「補充資料」）。另有4案美方還在審查，目前無法公開，總額不明。
因此，1.25兆預算單就「對美軍購」來看，已公開5案就達3000億，還有4項軍購需等美方公開，軍方才能公布詳情。累計後對美軍購超過3000億，網傳「對美軍購只有3000億」並非事實。
查核點二：網傳「1.25兆國防特別預算中，只有3000億軍購」，說法從何而來？
黃國昌並沒有說「軍購只有3000億」，傳言可能源自陳智菡「1.25兆減3500億」說法
（一）民眾黨主席、立委黃國昌14日返台後召開記者會表示，透過2025年美國國務院宣布才得知，1兆2500億元的預算中，其中有5項對美軍購案，總金額約為新台幣3000億元。
黃國昌進一步說明，美方軍購「還會有進一步通知的項目」，但時程無法預期。但1.25兆預算裡面，有「相當高比例」、「一定程度比例」與軍購無關。
（二）民眾黨立法院黨團主任陳智菡也於同日（14日）中午接受廣播專訪（09分32秒）時指出，美國國務院公布的5項軍購資訊，總金額約新台幣3,500億元，質疑「1.25兆減3500億新臺幣，剩下這筆錢是什麼呢？」並稱美國也覺得很奇怪，台灣人怎麼會不曉得。不過陳智菡說法有誤，美方公布5項軍購約為台幣3000億，不是她說的3500億。
陳智菡在同一節目後段（11分43秒）也有說明，1.25兆特別預算的內容，假設全部共有10個軍售案，目前已知有5個，後續可能還有其他項目。但在這些項目中，美方並非完全認同，甚至有許多武器讓美方質疑台灣為何要採購。
（三）隔日民眾黨又召開記者會，陳智菡表示，許多媒體稱黃國昌說「1.25兆只有3000億是對美採購」，這是錯誤報導。黃國昌是說，對美採購有「相當高比例」美方有疑慮。
分析民眾黨黃國昌、陳智菡歷次說法，研判網傳「對美軍購只有3000億」，可能源自片面理解黃國昌「美方已公布3000億軍購」，以及陳智菡「1.25兆減3500億元」發言。不過陳在同一節目又補充「後續可能還有其他軍售案」，代表她也認知到，實際對美軍購應超過目前的3000億元。
補充資料
1.25兆國防特別預算包含哪些內容？
行政院2025年11月27日公布「強化國防韌性及不對稱戰力計劃特別採購條例」草案， 指出這次國防採購有七大項目：一、精準火砲。二、遠程精準打擊飛彈。三、無人載具及其反制系統。四、防空、反彈道及反裝甲飛彈。五、人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統。六、強化作戰持續量能相關裝備。七、臺美共同研發及採購合作之裝備、系統。
上限1.25兆的國防特別預算分8年編列，預計要達成三大目標：一、建立重層防空系統，打造臺灣之盾，二、引進高科技及人工智慧，加速加速擊殺鏈，三、厚實國防產業，打造非紅供應鏈。
國防部長顧立雄當天記者會（影片、新聞稿）指出，1.25兆預算分成三類：軍購、商購、委製，並稱可帶來9萬個工作機會、創造4000億附加價值。而對美軍購詳情，等美方公布之後，國防部會公開說明。
美國2025年12月批准8項對台軍售，其中5項（約台幣3千億元）屬1.25兆項目
2025年12月17日美國國防安全合作局（DSCA）宣布，國務院已經批准對台軍售8案，總金額達111億540萬美元。項目包括：「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案。
隔日，國防部發布新聞稿指出，上述軍售案「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」等5案，都是1.25國防預算中的案項。後續將依立院審議結果，辦理對美軍購發價書作業。
依據美方軍售公開資料，這5案合計99.08億美元，折合約3000億台幣。也就是說，在去年12月18日，國防部已經證實，在1.25兆國防預算中，至少有3000億為對美軍購。
國防部副部長徐斯儉1月15日記者會再度揭露，1.25兆中對美軍購共有9案，除了已經公開5案外，還有4案等美方公布後，國防部就會公開說明。
國防部1/29公開7類採購項目、數量
1月19日立法院外交及國防委員會，邀請國防部以「秘密會議」形式報告1.25兆國防預算內容。會後國防部針對7大採購項目，釋出部分可公開內容。
這次公開內容除了美方已公布軍購5案項目之外，又加註採購數量，例如「M109A7自走砲」60門、「海馬士系統」82套等。此外，還額外揭露要採購C5ISR系統，以及各型攻偵無人機20萬餘架、無人艇1千餘艘。
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 36則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 212則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 176則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 37則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 19則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 212則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停還有3萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至上午11時30分，成交量逾25萬張，另外還有3萬張排隊等賣。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 24則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 197則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 5則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中鋼爆量大漲！股價飆破21元8個月最高 網喊：春燕終於來了
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）股價今（29）日開盤即強勢上攻，不到一小時成交量突破16萬張，盤中最高觸及21.35元，創下8個月新高，漲幅達8.92%逼近漲停，引發投資人熱烈討論，有網友直呼：「中鋼20!!!!!」「中鋼虧轉盈，當然開盤先加碼！」對此，專家表示，目前放量上攻但不宜追高，等拉回到19元或20元再適度布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言