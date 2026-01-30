網傳「1.25兆只有3千億是軍購」非事實！ 事實查核中心曝謠言源頭

近日網路上不斷出現「1.25兆只有3000億是軍購」相關謠言，事實查核中心指出，此並非事實。 圖：翻攝事實查核中心臉書

[Newtalk新聞] 藍白持續封殺1.25兆國防特別預算之際，網路上出現「1.25兆只有3000億是軍購」相關謠言，台灣事實查核中心（TFC）指出，此並非事實。相關說法是根據民眾黨黨團主任陳智菡在節目中提出的質疑，再加上民眾黨主席黃國昌曾提及「美國公布3000億軍購」的說法拼湊而成的謠言，連陳智菡也公開澄清返台記者會沒有說「1.25兆只有3000億是對美採購」。

事實查核中心今（29）天在臉書發文指出，網傳「1.25兆只有3000億是軍購」，但依據國防部公開說法，1.25兆國防特別預算中，國內產製部分約為3000餘億元，其餘9000億都是對外採購。對外採購又分「對美軍購」與「商購」（公開招標），其中對美軍購共9案，目前已公開5案（金額3000億），另有4案美方還在審查，尚無法公開。

事實查核中心續指，9案總金額超過3000億，因此網傳「對美軍購只有3000億」並非事實。陳智菡曾在廣播節目中質疑「1.25兆減3500億新台幣，剩下這筆錢是什麼呢？」再加上黃國昌曾提及「美國公布3000億軍購」，網路傳言是拼湊這些片段說法而成。

對此，事實查核中心強調，黃國昌返台後指稱，1.25兆裡面「有相當高比例」並非對美軍購，又說美方已公布軍售達3000億，後續還有軍購項目待公布。並無聲稱1.25兆中僅有3000億是對美軍購；此外，民眾黨立法院黨團主任陳智菡也公開澄清，返台記者會沒有說「1.25兆只有3000億是對美採購」，相關報導都是錯誤說法。

