網傳「12/31北投砍百人」 蔣萬安：已鎖定3則恐嚇IP來自境外

台北市長蔣萬安表示，網傳北投恐嚇訊息中已有3則IP確認來自境外，市府將全面加強跨年維安。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安21日上午召開北捷中山事件緊急維安應變小組會議後受訪表示，針對網路流傳「12月31日將在北投砍百人」的恐嚇訊息，警方已查獲其中3則相關留言的IP位置來自境外。

蔣萬安指出，自20日起陸續出現涉及北投的恐嚇訊息，包含社群平台與網路留言，市府在第一時間即要求警察局全面追查來源、嚴加查辦。目前已確認3則與北投恐嚇事件相關的IP來自境外，後續仍將持續比對、釐清是否涉及其他帳號或模仿效應。

蔣萬安強調，市府已指示警方全面加強維安措施，北投地區及其他人潮密集場所將提高警戒層級，確保跨年期間公共安全無虞。

網傳有人出言12月31日跨年要在北投砍100人。（圖／翻攝自Threads）

