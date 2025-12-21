網傳「12/31北投砍百人」蔣萬安：3則IP來自境外 將持續加強維安

捷運台北車站及中山商圈19日發生無差別攻擊事件造成多人傷亡，震驚全國，人心惶惶之際，網路陸續傳出「高雄車站」、「台北北投」將是下一個攻擊地點。對此，台北市長蔣萬安今天(21日)上午表示，市府將加強北投地區的維安，目前也已經掌握到3則恐嚇訊息的IP，這些IP都在境外。

蔣萬安說：『(原音)(記者：市長，有網友說，在12月31日會在北投砍百人，這個情資我們有搜集到嗎？)所以，針對從昨天開始一直到今天陸續相關的恐嚇訊息、網路或社群上面的留言，第一時間我就要求警察局即刻嚴加查辦，並且追溯源頭，目前我們已經查到3則對於北投恐嚇的事的IP是在境外，所以這個部分我們也會持續加強相關區域的維安，包括北投地區等人潮眾多的場域，我們都會提高戒備。』(編輯：宋皖媛)

