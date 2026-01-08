網傳「2025年繼承制度有重大變革」並非台灣現況

Taiwan FactCheck Center

網傳「2025年繼承制度有重大變革，父母列為第一順位繼承人，與配偶、子女同級」？



傳言內容與台灣無關。台灣繼承規定父母僅列第二順位，非第一順位

網路流傳文章，標題宣稱「2025年繼承新規」；經查，傳言引用的是中國繼承規定，與台灣無關。台灣法規中，配偶是與第一順位（子女）共同繼承，父母列於第二順位。網路文章沒有清楚說明政策來源，引起讀者誤解。



一、網傳內容提及的「央行課題研究組」與「城鎮家庭資產負債報告」，實為中國人民銀行（中國央行）調查統計司轄下團隊於2020年發布的舊報告，調查對象為中國大陸城鎮家庭。台灣中央銀行組織架構中並無此單位，該報告也非台灣官方發布。



二、網傳內容實為中國既有法律，並非新規，也與台灣無關。律師表示，傳言混淆兩岸法規。依照台灣規定，若被繼承人留有配偶與子女，依台灣法律，遺產由配偶與子女繼承；若無配偶或子女，才由死者父母繼承。反觀中國規定，父母能與配偶、子女共同分配。



網傳文章自2025年4月流傳，近期再度流傳，因內容未標示地點，容易讓人以為是台灣制度。因此，為「錯誤」訊息。

背景

社群網路流傳一篇文章，內容宣稱「2025年繼承新規來了」，並引用「央行課題研究組」發布的「城鎮家庭資產負債報告」，指出繼承制度有重大變革，「父母」列為第一順位繼承人，與配偶、子女同級等內容。

該文章在2025年4月大量在臉書流傳，12月又重新在社群網路流傳。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言內容是台灣的規定嗎？

傳言引用中國央行統計大陸家庭資產的舊報告，非台灣中央銀行數據

查核記者以傳言內容出現的關鍵字「央行課題研究組」檢索網路，網傳內容指稱的「央行課題研究組」，實為中國人民銀行（中國央行）轄下的研究團隊，並非台灣中央銀行。

另瀏覽台灣中央銀行網站，在「組織與執掌」架構圖內，並沒有出現傳言宣稱的「央行課題研究組」單位。檢索傳言提及的「城鎮家庭資產負債報告」，根據《人民網》顯示，實為中國人民銀行調查統計司轄下課題研究組於2020年發布的《2019年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查》。

網傳內容是中國2021年發布規定，台灣繼承規定父母非第一順位

（一）針對網傳宣稱「2025年繼承新規，父母列為第一順位繼承人，與配偶、子女同級」，這是「中華人民共和國民法典」第六編「繼承」規定（如第 1127 條），該法典早在2021年1月1日生效，並不是傳言宣稱的「2025年繼承新規」。在中國法律中，第一順序繼承人是「配偶、子女、父母」，與台灣的法律規定存在根本差異。

瀏覽台灣《民法》第1138條規定，配偶為「當然繼承人」，子女為第一順位，父母僅列於第二順位，並非如傳言所述父母與配偶、子女同級。

（二）德益法律事務所律師顏名澤協助檢視傳言後表示，網傳內容描述來自中國規定。台灣民法規定，配偶是與第一順位（子女）共同繼承；反觀中國規定，第一順位繼承人包含父母、配偶與子女，兩者明顯不同。