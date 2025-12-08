網傳「2026勞保年資規則重新計算」為虛構的AI影片

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「2026年勞保重新計算，勞保年資要提高到25年」？

AI生成的虛構訊息

發佈：2025-12-08

更新：2025-12-08

報告編號：3929

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-08

報告編號：3929

記者：許雲凱、責任編輯：陳偉婷

近期流傳影片，聲稱2026年起勞保年資必須滿25年，退休後才能選擇「一次領」或「按月領」老年給付，不滿25年年資者，只能選擇「一次領」。經向勞動部查證，此為錯誤訊息，目前並無這項修法規劃。



一、現行規定，勞工的勞保年資滿「15年」或符合法定申請年齡，退休後可以申請「勞保老年給付」。可以選擇按月領（年金給付）或一次領（一次金給付），但如年資未滿15年只能選擇一次領。



二、勞動部表示，目前並無把勞保年資調高到25年的規劃，也沒有提出相關修法草案。



三、檢視目前立法院相關修法草案，均是針對申領資格的年齡條件，而非針對勞保年資。



四、網傳影片是以AI生成影像，並以「內部消息」方式假稱政府將推出新政策，但內容又說「尚未定案」、「不代表未來一定會發生」等，說法反覆、矛盾且未提供任何證據。



網傳影片是AI生成的虛構訊息，因此為「錯誤」訊息。

背景

目前規定勞保年資滿15年，並符合法定年齡，就可退休申請「勞保老年給付」，且可選擇一次領或按月領。

近期流傳「內部消息曝光：2026年勞保將重新計算」影片，內容聲稱，勞保基金將於2028年破產，為了延後破產時間，2026年將有重大改變。未來只有勞保年資滿「25年」的人，才可同時選擇一次領與按月領，否則只能選擇一次領，如此一來勞保退休金恐怕折半。

同時有數種版本影片流傳，內容大同小異。

社群平台流傳影片擷圖

查核

查核點：2026年起勞保年資不滿25年，不能選擇「按月領」？

勞動部表示並無此項規劃

（一）傳言所稱的「勞保退休金」，實際名稱為「勞保老年給付」，是為了保障勞工老年的社會保險制度，只要保險年資滿15年或符合法定申請年齡，勞工離職後就可提出申請。

依照現行規定（1、2），保險年資滿15年可以選擇按月領（年金給付）或一次領（一次金給付），年資未滿15年只能選擇一次領。

至於按月領或者一次領何者比較有利，勞保局有提供試算服務，讓勞工依據自身情況選擇。通常來說，由於國人平均壽命達80歲，不論勞保局或者地方政府都比較推薦按月領。依據地方工會試算，兩種方案領取的金額可能差距一半。

（二）傳言聲稱，2026年起可能將保險年資門檻由15年提高到25年，也就是說，保險年資25年以上才有選擇權，未達年資只能選擇一次領。

但向勞動部服務專線人員查證，答稱並無傳言所說規劃。目前官方所提《勞工保險條例》修法是針對勞保基金財務狀況，希望法律明定「政府負最後責任」，保障基金不破產，但這項修法跟保險年資無關。

（三）申領勞保的保險年資規定，見於《勞工保險條例》第58條。檢視立法院提案紀錄，官方並無針對此條文提出修正案，僅有多位立委提出修法。

但這些立委提案都是針對「申請年齡」做修正，並無觸及保險年資。例如鄭天財版本將原住民申請年齡下修為55歲，廖偉翔版本將重度身心障礙者年齡下修為55歲，而何欣純版本則涉及申請年齡的計算方式。

綜合以上，勞動部澄清，目前並無提高勞保年資的規劃。實際檢視目前在立法院的待審法案，也沒有觸及傳言宣稱的修法方向。

傳言繪聲繪影但無消息來源，且有誤導性說法

傳言聲稱消息來自相關單位的「內部訊息」，還說將在2026年實施，但並無提出消息來源或其他佐證。傳言繪聲繪影描述，提高勞保年資門檻將影響勞工權益，但又說「尚未定案」、「不代表未來一定會發生」，顯示說法反覆、矛盾且未提供任何證據。

傳言除了虛構修法之外，還稱勞保基金將在2028年破產。事實上這是過時資訊，依據勞動部最新精算報告，勞保基金將在2031年破產，3年前的精算報告才稱在2028年破產。

冒用政府名義為常見傳言手法

本次傳言影片是以AI生成影像，並以「內部消息」方式假稱政府將推出新政策，過去也有相同手法的傳言。例如宣稱金管會將統一定存利率，或者宣稱內政部戶政司發布管好戶口名簿的訊息，查證後均為虛構的錯誤訊息。建議看到此類以政府名義發布的網路傳言，應先到官網查證或洽詢承辦人員。