網傳「2026年敬老卡功能大爆發」，為AI生成的不實訊息

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「2026年起，敬老卡功能大爆發」？



AI生成的不實訊息

發佈：2026-01-09

更新：2026-01-09

報告編號：3976

查核記者：許雲凱、吳冠廷（實習記者）

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-09

報告編號：3976

記者：許雲凱、吳冠廷（實習記者）責任編輯：陳偉婷

近期流傳影片，聲稱2026年起敬老卡「功能大爆發」，還有用來搭火車到外縣市等4個隱藏功能。經查證，此為AI生成的不實訊息，各縣市敬老卡福利並不相同。



一、各縣市65歲以上民眾均可申請「敬老卡」，享受各項優惠；事實上各縣市福利項目不同，並無網傳影片所說，2026年起有全國一致的新功能。



二、網傳影片所說敬老卡4個隱藏功能，是指搭火車到外縣市、搭計程車、付掛號費、付運動中心入場費，這些項目過去早已存在，但每個縣市做法不一。



以付掛號費為例，台中市敬老卡原本就可扣抵50點，而有部分縣市則無法扣抵，例如桃園市、高雄市，有些縣市則從2026年起可以扣抵，如新北市，並無全國一致做法。



三、網傳影片由AI生成，並非可信來源。民眾如想了解敬老卡內容，可以洽詢各地社會局或上官網查看。



網傳影片是由AI生成的不實訊息，各地敬老卡也沒有一致福利項目，因此為「錯誤」訊息。

背景

近期流傳影片，聲稱2026年起敬老卡「功能大爆發」，除了搭公車外，還能用來搭火車到外縣市、搭計程車、付掛號費、付運動中心入場費等4個隱藏功能，可以讓長輩玩遍全台。

廣告 廣告

有多個YT頻道近期發布影片，內容高度雷同。

有多個YT頻道近期發布雷同影片，聲稱 2026年起敬老卡功能升級

查核

查核點：網傳2026年「敬老卡功能大爆發」，有4項隱藏功能？

各縣市敬老卡福利項目不同，並無全國一致規定

各縣市65歲以上民眾均可申請「敬老卡」，享受各項優惠，但各縣市福利項目不同，並無全國一致規定。民眾如需了解內容，可以洽詢各地社會局或上官網查看。

網傳影片宣稱，2026年中央政府針對敬老卡有統一的新政策，例如交通部整合搭乘台鐵功能，衛福部要求各縣市扣抵掛號費等等；以上說法都是虛構訊息。

網傳影片所說敬老卡4大隱藏功能，都是各縣市早已推動的項目，也非2026年新規定，但各縣市內容有所差異，說明如下：

搭台鐵到外縣市

從2023年開始，就能使用敬老卡搭乘台鐵到其他縣市，原本僅有10個縣市，目前已擴展到14個縣市。不是網傳影片所說的2026年新規定，也不是全國適用。

此外影片細節也有錯誤，譬如宣稱台北到宜蘭，可用敬老卡點數可扣抵200元火車票，事實上台北敬老卡點數最多只能扣抵150元。

提高搭計程車扣抵額度

使用敬老卡搭計程車是各地常見福利，但通常都有單程扣抵上限，例如高雄能扣抵50點，而桃園能扣抵72點，並無統一規定。

網傳影片宣稱2026年起，各地調高計程車扣抵額度，但以台中市為例，仍維持單趟85點（2026年、2024年），並未調升，可知影片說法為錯誤訊息。

不過也有部分縣市宣布2026年起調升，例如台北市與新北市將點數由65點提升到85點，但這非全國一致情形。

扣抵掛號費

部分縣市原本就能以敬老卡扣抵掛號費，例如台中市（50點），而有部分縣市則無法扣抵，例如桃園市、高雄市，有些縣市則從2026年起可以扣抵，如新北市（50點）。

網傳影片宣稱，自2026年全國敬老卡都能扣抵掛號費，對照上述現況，可知明顯為錯誤訊息。影片中甚至稱桃園市為率先推動者，事實上桃園至今都未開辦此項福利。

扣抵運動中心入場費

網傳影片宣稱，2026年開始持敬老卡可扣抵運動中心入場費。這是錯誤訊息，此項福利部分縣市原本就有，不是2026年新規定。例如高雄市2025年7月就已實施。

網傳影片為AI生成，並非可信來源

網傳影片內容夾雜錯誤訊息，影片資訊欄也標註「聲音或影像經大幅編輯或數位生成」，由此可判斷網傳影片可能由AI生成，並非可信的消息來源。

而發布影片的YT頻道，過去也曾宣稱政府春節發放12000元補助、「隱藏神票」幾百元5天無限制搭乘台鐵、長輩搭台鐵5大福利，查核中心均已查證為AI生成的錯誤訊息。