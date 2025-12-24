網傳「2026春節發放12000禮金」，是AI生成的虛構訊息

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「2026春節發放長者12000元禮金」？

AI生成的虛構訊息

發佈：2025-12-24

更新：2025-12-24

報告編號：3953

實習記者：吳冠廷

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

報告編號：3953

實習記者：吳冠廷、記者：許雲凱、責任編輯：陳偉婷

近期流傳影片，宣稱政府將在2026年春節發給65歲以上長者「綜合生活補助」，總金額達12000元。此為錯誤訊息，各地並無網傳補助。



一、不論中央政府或地方政府，均無公告「2026年春節長者綜合生活補助」。查核記者向多個地方政府查證，也稱沒有網傳補助金，可確認為錯誤訊息。



二、部分地方政府有行之有年的春節禮金，但額度與發放對象不盡相同，並無統一規範，民眾若有需求，應該向當地社會局洽詢，不要聽信網路假訊息。



例如台北市春節禮金是針對低收入戶，金額1000至2000元不等。苗栗縣則是針對年滿65歲長者，以及年滿55歲原住民，且須設籍1年， 發放金額為1000元。



三、網傳影片來自YT頻道，是AI生成影像，內容已證實為虛構，並非可信度高的消息來源。



網傳「2026年春節長者綜合生活補助」並不存在，且影片為AI生成的虛構內容，因此為「錯誤」訊息。

背景

近期社群平台流傳影片，宣稱政府針對65歲以上長者，將在2026年春節發放「長者綜合生活補助」，包含春節慰問金、年度物價聯動補助、冬季補助等三項津貼，總金額達12000元。

網傳影片有多種版本，但內容高度雷同，近期同時在多個YT頻道流傳。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳12000元的「2026年春節長者綜合生活補助」是真的嗎？

網傳補助金並不存在，網傳影片是AI生成的虛構內容

網傳影片指出「2026 年春節長者綜合生活補助」是由春節過節特別慰問金、年度物價聯動補助、冬季補助組成，總金額為12000元，由各地方政府發放。

新北市警方近日已經澄清，網傳影片內容是假訊息，沒有中央或地方機關發布公告。查核記者以關鍵字查詢各縣市政府網頁，也查無此項補助資訊，另向多個地方政府查證，如台北市、新北市、苗栗縣等，均稱沒有網傳所說補助金內容。

經查證，部分縣市政府原本就有設置春節禮金或春節慰問金，是行之有年的制度，但額度與發放對象都不盡相同，並無統一規範。

台北市社會局表示，該市春節慰問金發放對象是低收入戶，不是網傳所說65歲長者。低收入戶代表人發放2000元，其餘家庭成員每人1000元。

苗栗縣社會局說，春節敬老禮金是針對年滿65歲長者以及滿55歲以上原住民，且須設籍1年，每人發放1000元。以2026年春節禮金來說，必須2026年1月1日前年齡符合資格，而且在2025年1月1日前設籍苗栗縣。

新北市服務專線表示，該市並沒有發放春節禮金。

台北市社會局解釋，各地政府會依照救助目的以及財政狀況，訂定春節禮金的規定，民眾若有需求，應該向當地社會局洽詢，不要聽信網路假訊息。桃園市政府社會局也說，每年資格條件與發放金額可能有調整，民眾可到社會局官網查詢，或洽詢承辦人員確保權益。

網傳影片為AI生成，並非可信來源

網傳影片資訊欄註明「聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」，使用AI生成影像鑑識軟體「Hive moderation」檢測也發現，網傳影像有極高機率為AI生成，可研判網傳影片為AI生成。

使用AI生成影像鑑識軟體檢測，顯示有99%以上機率為AI生成

網傳影片實際為AI生成，且未引述任何消息來源，此外出現中國習慣用語，例如稱影片為「視頻」。

頻道名稱中的銀髮寫作「銀發」，在簡體字中髮、發並無區分，均寫作「发」，從「銀發」可研判原文應為簡體，直接使用軟體轉成繁體字，以致出現錯誤。