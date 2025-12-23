網傳「8分鐘台灣影片創德國收視奇蹟」為AI生成的虛構內容

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「德國電視台誤播台灣影片創收視奇蹟」？

這是AI生成的虛構影片

發佈：2025-12-23

更新：2025-12-23

報告編號：3950

實習記者：吳冠廷

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-23

報告編號：3950

實習記者：吳冠廷、記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷

近期網路流傳一段影片，聲稱「德國公共電視台播出8分鐘台灣影片創下高收視率」；經查證，網傳說法查無任何根據，且網傳影片由AI生成，應是為了吸引流量變現的虛構內容。



一、德國在台協會表示，網傳影片內容全是虛構，德國媒體也查無相關報導。



二、查核中心比對德國收視率調查及電視產業觀察報告，均查無網傳「德國公共電視台播出台灣影片創下高收視率」相關數據。另影片稱德國新聞雜誌《明鏡周刊》將封面更改為「台灣魂」致敬台灣，同樣查無此事。



由於網傳影片描述的多個細節均查無證據支持，可合理推測網傳影片內容純屬虛構。



三、網傳影片的資訊欄已標示內容經數位生成或改編，上傳影片的創作者也坦承「影片內容經過改編或虛構」。



查核中心過去查證過多則「外國人誇台灣」類型的AI生成影片，專家認為這類影片主要是為了吸引流量變現。不過，有些用戶也有可能利用這些虛假故事影片做為一個「入口」，引導人們點閱其他更為極端、更陰謀論的內容。



網傳影片為AI生成的虛構故事，因此，為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

社群平台與影音網站近期流傳一段影片，內容聲稱德國公共電視台（ARD）在10月3日深夜播出一支關於台灣的影片，結果意外創下31.2%、43.7%的驚人收視率。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片內容是真實的嗎？

影片內容純屬虛構

（一）德國在台協會透過電子郵件回覆表示，網傳影片內容全是虛假的，例如聲稱播出台灣報導的德國電視台，影片中卻連電視台名稱都沒有提到，也查無任何德國媒體的報導可證實影片內容。

此外，德國在台協會也指出，除了網傳影片聲稱31%或43%的收視率明顯誇大外，也不太可能有單一工作人員能在沒有任何進一步審核或控管的情況下，就把節目在全國播出。

（二）針對網傳影片聲稱「10月3日深夜、10月4日凌晨德國公共電視台意外播出台灣影片並創下31.2%收視率」，查核中心檢視德國媒體雜誌《Quotenmeter》10月3日、10月4日的電視收視率調查結果，可得知在10月3日德國統一日假期期間，大多數黃金時段節目的收視率都下滑，10月4日的收視率冠軍，由德國電視二台（ZDF）播出的犯罪影集以23.9%奪下；10月3日德國公共廣播聯盟（ARD）和ZDF的整體市場收視率則分別為11.8%和13.5%。

此外，專門報導德國媒體產業動態的媒體雜誌《DWDL.de》曾對2025年10月的電視市場發布一份觀察報告，報告內容包括德國各電視台的市占率、收視率等數字，若有某些節目收視率特別強勁，報告中也會多加著墨，然而該報告並未提及網傳「德國公共電視台因播放介紹台灣的影片而創下高收視率」一事。

（三）傳言提及，德國新聞雜誌《明鏡周刊》將封面改為「台灣魂」（Taiwan Spirit）。查核中心檢視《明鏡周刊》公開的歷年封面，可發現2023年至2025年間的所有期數封面，查無網傳印有「台灣魂」字樣的全黑封面。

綜合以上，網傳影片描述的多個細節均查無證據支持，因此，可合理推測網傳影片內容純屬虛構。

網傳影片為AI生成 虛假故事背後有商業企圖

查核中心檢視網傳影片的資訊欄，可見到有加註「聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」，由此可知影片應為AI變造或合成的內容，且該影片的創作者資訊也有寫到「為了觀眾需求並提升故事的戲劇性，本頻道的部分影片內容經過改編或虛構」。

進一步檢視該創作者的影片列表，發現該頻道所有影片主題都是藉由外國人之口頌揚台灣，例如「中東王子被台灣牛肉麵徹底征服」、「美國記者參訪竹科後大為震驚」等。

查核中心在今年7月曾發布一篇專文〈外國人誇台灣？ AI虛構影片背後的流量騙局與資訊風險〉，內容就是在破解並分析這一類「外國人誇台灣」模式的AI生成影片。

查核中心發現，這類虛構影片多以「外國人」視角談台灣，由AI配音，搭配大量合成影像，穿插部分真實但不一定相關的畫面，營造「世界各國讚揚台灣」的印象。進一步研究後發現，這些虛構故事似乎有大量複製的現象，甚至出現「模板」。

而關於這些社群媒體帳號發布AI虛構影片的意圖，政治大學新聞系助理教授李怡志認為，應該是商業目的，因為演算法的偏好，喜歡看這種內容的人，會一直看到類似內容，加上AI創作成本低，從流量生意的角度來看並不差。另外也有國際研究發現，社媒帳號散播虛假治癒故事，有時是為了銷售特定產品而獲得經濟利益，有些用戶則利用這些虛假故事影片做為一個「入口」，引導人們點閱其他更為極端、更陰謀論的內容。